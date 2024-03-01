Действующий президент США обеспокоен тем, что доступные "китайцы" наполняют рынок и вытесняют местный автопром.

Джозеф Байден поручил начать расследование в отношении автомобилей из Китая, пишет Reuters. По его словам, их экспансия на американский рынок может создавать угрозу национальной безопасности.

Читайте также: Lamborghini Diablo Дональда Трампа выставлен на продажу

По мнению 81-летнего политика, подключенные к глобальной сети электрокары могут собирать конфиденциальную информацию о гражданах и критически важных объектах инфраструктуры и передавать в Пекин.

Китайские машины регулярно используют "свои камеры и датчики для сбора подробной информации об инфраструктуре США", заявили в Белом доме. Также отмечается, что некоторые посторонние лица могут получить доступ к управлению китайскими автомобилями, приобретенными в США, и вывести их из строя.

Байден отметил, что Китай стремится затопить американский рынок своими автомобилями, создавая угрозу нацбезопасности США. "Я не позволю этому произойти - не в мою смену", - заявил президент, каденция которого заканчивается чуть более чем через полгода.

Расследованием будет заниматься Министерство торговли США. Какие меры будут приняты, еще неясно. Но они станут частью масштабных усилий, направленных на сокращение импорта автомобилей из Китая.

В конце прошлого года окружение Байдена начало готовить новые пошлины против машин из Китая, включая отмену федеральной льготы на электрокары в размере 7500 долларов. Засилья "китайцев" опасаются не только США: Франция еще осенью отменила скидки на китайские электрокары.