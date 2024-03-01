Чинний президент США стурбований тим, що доступні «китайці» наповнюють ринок і витісняють місцевий автопром.

Джозеф Байден доручив розпочати розслідування відносно автомобілів з Китаю, пише Reuters. За його словами, їхня експансія на американський ринок може створювати загрозу національній безпеці.

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На думку 81-річного політика, підключені до глобальної мережі електрокари можуть збирати конфіденційну інформацію про громадян та критично важливі об'єкти інфраструктури та передавати до Пекіна.

Китайські машини регулярно використовують «свої камери та датчики для збирання докладної інформації про інфраструктуру США», заявили в Білому домі. Також зазначається, що деякі сторонні особи можуть отримати доступ до керування китайськими автомобілями, придбаними в США, та вивести їх із ладу.

Байден зазначив, що Китай прагне затопити американський ринок своїми автомобілями, створюючи загрозу нацбезпеці США. "Я не дозволю цьому статися - не в мою зміну", - заявив президент, каденція якого закінчується трохи більше ніж через пів року.

Розслідуванням буде займатись Міністерство торгівлі США. Яких заходів буде вжито, ще неясно. Але вони стануть частиною масштабних зусиль, спрямованих на скорочення імпорту автомобілів з Китаю.

Наприкінці минулого року оточення Байдена почало готувати нові мита проти машин з Китаю, включаючи скасування федеральної пільги на електрокари у розмірі 7500 доларів. Засилля «китайців» побоюються не лише США: Франція ще восени скасувала знижки на китайські електрокари.