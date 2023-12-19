Уряд Франції став на захист інтересів вітчизняного та європейського автопрому: новий список надання субсидій при покупці електрокарів з’явився без виготовлених у Китаї моделей.

Очікується, що 65% проданих у Франції електромобілів матимуть право на державну субсидію. З 15 грудня 2023 року тут діють нові критерії щодо кількості викидів вуглецю під час виробництва електромобіля і ці норми уже обумовлені в новому списку.

У переліку схвалених автомобілів стоять 24 моделі від франко-італійської групи Stellantis і 5 від автовиробника Renault, є кілька німецьких виробників. До списку на отримання субсидії також увійшла Tesla Model Y, що виготовляється в Грюнхайде поблизу Берліна і мала найбільші продажі електромобілів у Франції за перші 11 місяців року.

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З цього приводу уже розгорнулися дискусії, але хвиля обурення коливається на рівні "скривджених брендів". Скажімо у MG Motors, що належить китайській SAIC, заявили про вплив нових правил на французький ринок електромобілів.

"Є автомобілі, які втрачають будь-яку конкурентоспроможність. Бренд вирішив не брати участь у бонусній програмі для своєї моделі MG4, оскільки ця програма була розроблена, щоб знищити нас", – поділився думками представник MG.

Тим часом Міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер задоволений розробленими стимулами для автовиробників, оскільки це зменшить вуглецевий слід не десь за тридев’ять земель, а безпосередньо у країні та довколишніх державах.

"Ми більше не будемо субсидувати виробництво автомобілів, які викидають забагато CO 2 ", - відзначив він в офіційній заяві.

Нові правила грошового стимулювання електромобілів у Франції покликані змінити орієнтири попиту, що вже обурило китайських автовиробників. Фото: europcar.com

За даними дослідження Jato Dynamics, середня роздрібна ціна електромобіля в Європі в першій половині 2023 року становила понад 65 000 євро ($71 000), у порівнянні з понад 31 000 євро в Китаї. Уряд Франції вже запропонував покупцям грошовий стимул у розмірі від 5 000 до 7 000 євро, щоб отримати більше електромобілів на дорогах із загальною вартістю 1 мільярд євро (1,1 мільярда доларів) на рік.

Однак через відсутність дешевих електромобілів європейського виробництва, як підмітили в міністерстві фінансів Франції, третина всіх стимулів припадає на споживачів, які купують електромобілі китайського виробництва. Ця тенденція сприяла різкому зростанню імпорту та збільшенню конкурентного розриву з вітчизняними виробниками.

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Оскільки автомобільна промисловість Китаю значною мірою покладається на електроенергію, вироблену з вугілля, то це свідчить про те, що електромобілі китайського виробництва не відповідають вимогам.

Всі "китайці" відтепер поза субсидією. Навіть Dacia, що належить Renault, зі своєю моделлю Spring, яка виробляється в Китаї, не зможе отримати субсидії.