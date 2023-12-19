Правительство Франции встало на защиту интересов отечественного и европейского автопрома: новый список предоставления субсидий при покупке электрокаров появился без изготовленных в Китае моделей.

Ожидается, что 65% проданных во Франции электромобилей будут иметь право на государственную субсидию. С 15 декабря 2023 года здесь действуют новые критерии по количеству выбросов углерода при производстве электромобиля и эти нормы уже оговорены в новом списке.

В перечне одобренных автомобилей стоят 24 модели от франко-итальянской группы Stellantis и 5 от автопроизводителя Renault, есть несколько немецких производителей. В список на получение субсидии также вошла Tesla Model Y, изготавливаемая в Грюнхайде близ Берлина и имевшая самые большие продажи электромобилей во Франции за первые 11 месяцев года.

Читайте также Внедорожники в Париже становятся токсичными

По этому поводу уже развернулись дискуссии, но волна возмущения колеблется на уровне "обиженных брендов". Скажем, в MG Motors, принадлежащей китайской SAIC, заявили о влиянии новых правил на французский рынок электромобилей.

"Есть автомобили, которые теряют любую конкурентоспособность. Бренд решил не участвовать в бонусной программе для своей модели MG4, поскольку эта программа была разработана, чтобы уничтожить нас", – поделился мыслями представитель MG.

Между тем Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр доволен разработанными стимулами для автопроизводителей, поскольку это уменьшит углеродный след не где-то за тридевять земель, а непосредственно в стране и близлежащих государствах.

"Мы больше не будем субсидировать производство автомобилей, которые выбрасывают много CO 2 ", — отметил он в официальном заявлении.

Новые правила денежного стимулирования электромобилей во Франции призваны изменить ориентиры спроса, что уже возмутило китайских автопроизводителей. Фото: europcar.com

По данным исследования Jato Dynamics, средняя розничная цена электромобиля в Европе в первой половине 2023 года составила более 65 000 евро ($71 000), по сравнению с более 31 000 евро в Китае. Правительство Франции уже предложило покупателям денежный стимул в размере от 5 000 до 7 000 евро, чтобы получить больше электромобилей на дорогах с общей стоимостью 1 миллиард евро (1,1 миллиарда долларов) в год.

Однако из-за отсутствия дешевых электромобилей европейского производства, как подметили в министерстве финансов Франции, треть всех стимулов приходится на потребителей, которые покупают электромобили китайского производства. Эта тенденция способствовала резкому росту импорта и увеличению конкурентного разрыва с отечественными производителями.

Читайте также Как Франция поддерживает своих автопроизводителей

Поскольку автомобильная промышленность Китая в значительной степени полагается на электроэнергию, произведенную из угля, то это свидетельствует о том, что электромобили китайского производства не соответствуют требованиям.

Все "китайцы" отныне вне субсидии. Даже Dacia, принадлежащая Renault, со своей моделью Spring, которая производится в Китае, не сможет получить субсидии.