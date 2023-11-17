После запрета на прокат электросамокатов столица Франции взялась за наведение порядка в парковке внедорожников, в том числе крупных электрических и гибридных.

Узкие и полностью заполненные автомобилями улицы Парижа уже не выдерживают нагрузку крупногабаритными легковушками. Городские власти утверждают, что за последние четыре года количество внедорожников выросло на 60%.

Именно на это сегмент транспортных средств приходится 15% всего столичного автопарка, насчитывающего 1,15 миллиона частных автомобилей. Все они каждую ночь паркуются на улицах Парижа, занимая не только проезжую часть, но и тротуары.

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Для изменения ситуации к лучшему и убеждения к владению меньшими автомобилями мэр Парижа Анн Идальго организовала референдум для местных жителей, который 4 февраля должен проголосовать за то, стоит ли значительно повышать плату за парковку внедорожников.

Напомним, подобный референдум проведен в отношении прокатных самокатов. Тогда по результатам волеизъявления парижан этот транспорт вытеснили из столицы. Правда, его результативность слишком сомнительна, поскольку основная часть жителей столицы на участки не пришла, проголосовала мизерная часть.

Мэрия не уточнила, насколько вырастет плата парковки для тяжелых транспортных средств, но намекнула, что повышение будет "значительным". Фото: demarchesadministratives.fr

В настоящее время мэр-социалистка убеждает жителей города, что голосование по теме внедорожников не повлияет на жителей Парижа, ограничения парковки будут касаться только жителей пригорода и иногородних, которые едут на работу или развлечения.

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"Сегодня многие из вас говорят мне, что все еще слишком много больших загрязняющих автомобилей, занимающих все больше места на наших улицах, тротуарах и даже велосипедных дорожках. Мы должны обуздать это явление, ограничив присутствие внедорожников в Париже", — поделилась в своих видеоразмышлениях через соцсеть Анн Идальго.

Ожидается, что повышение платы за парковку также коснется всех управляющих гибридным транспортным средством с двигателем внутреннего сгорания или электромобилем весом 1,6 тонны или более, а также владельцев электромобилей весом 2 тонны и более.

Высший тариф не будет распространяться на парковку для жителей близлежащих домов, транспорт экстренных служб и водителей-инвалидов. Предварительные обсуждения сначала исключали электрические внедорожники и людей с большими семьями, но это не так.

Мэр поставила на первый план сокращение использования крупных автомобилей, одновременно способствуя развитию экологичного транспорта в городе. Этот план также повторяет происходящее в Лионе, где с 2024 года будут штрафовать за парковку в городе тяжелых транспортных средств, загрязняющих окружающую среду.

Внедорожники являются более габаритными, тяжелыми, смертоносными и потребляют больше энергии и ресурсов, чем типичный седан. В Европе они составляют почти половину всех проданных в прошлом году новых легковых автомобилей.