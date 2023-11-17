Після заборони прокату електросамокатів столиця Франції взялася за наведення порядку у паркуванні позашляховиків, у тому числі великих електричних і гібридних.

Вузькі та вщент заповнені автомобілями вулиці Парижа вже не витримують навантаження великогабаритними легковиками. Міська влада стверджує, що за останні чотири роки кількість позашляховиків зросла на 60%.

Саме на цей сегмент транспортних засобів припадає 15% всього столичного автопарку, який нараховує 1,15 мільйона приватних автомобілів. Усі вони щоночі паркуються на вулицях Парижа, займаючи не лише проїжджу частину, але й тротуари.

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Для зміни ситуації на краще та задля поштовху до володіння меншими автівками мер Парижа Анн Ідальго організувала референдум для місцевих жителів, який 4 лютого має проголосувати за те, чи варто значно підвищувати плату за паркування позашляховиків.

Нагадаємо, подібний референдум проведено було щодо прокатних самокатів. Тоді за результатами волевиявлення парижан цей транспорт витіснили зі столиці.

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Мерія не уточнила, наскільки зросте плата за паркування для важких транспортних засобів, але натякнула, що підвищення буде "значним". Фото: demarchesadministratives.fr

Нині мер-соціалістка переконує жителів міста, що голосування щодо позашляховиків не вплине на мешканців Парижа, обмеження паркування стосуватимуться лише жителів передмістя та іногородніх, які їдуть на роботу чи розваги.

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"Сьогодні багато з вас говорять мені, що все ще занадто багато великих забруднюючих автомобілів, які займають все більше місця на наших вулицях, тротуарах і навіть велосипедних доріжках. Ми повинні приборкати це явище, обмеживши присутність позашляховиків у Парижі", - поділилася у своїх відеороздумах через соцмережу Анн Ідальго.

Очікується, що підвищення плати за паркування також торкнеться усіх, хто керує гібридним транспортним засобом з двигуном внутрішнього згоряння або електромобілем вагою 1,6 тонни чи більше, а також власників електромобіля вагою 2 тони й більше.

Вищий тариф не поширюватиметься на паркування для жителів прилеглих будинків, транспорту екстрених служб та водіїв-інвалідів. Попередні обговорення спочатку виключали електричні позашляховики та людей з великими сім’ями, але тепер це не так.

Мер поставила на перший план скорочення використання великих автомобілів, одночасно сприяючи розвитку екологічного транспорту в місті. Цей план також повторює те, що відбувається в Ліоні, де з 2024 року штрафуватимуть за паркування в місті важких транспортних засобів, що забруднюють навколишнє середовище.

Позашляховики є габартнішими, важчими та споживають більше енергії і ресурсів, ніж типовий легковик. У Європі вони становлять майже половину усіх проданих торік нових легкових автомобілів.