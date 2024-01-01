Турция вводит дополнительные налоги на китайские авто

Турция с 7 июля введет пошлину в размере 40% на импорт автомобилей из Китая, чтобы защитить местных автопроизводителей, сообщило министерство торговли страны. Об этом сообщает avtomir.ua.

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Китай сталкивается с ростом торгового давления во всем мире из-за экспорта электромобилей, которые, как утверждают чиновники многих стран, в значительной степени субсидируются Пекином для поддержания своей экономики.

Пошлина за один китайский автомобиль при ввозе в Турцию составит не менее 7 тысяч долларов, говорится в решении президента, опубликованном в Официальном вестнике страны. Причем это касается не только электромобилей, но и обычных и гибридных легковых автомобилей из Китая.

Ожидается, что и Европейская комиссия на следующей неделе объявит, будет ли в Европе введены дополнительные тарифы на автомобили из Китая.