Туреччина вводить додаткові податки на китайські авто

Туреччина з 7 липня запровадить мито у розмірі 40% на імпорт автомобілів з Китаю, щоб захистити тамтешніх автовиробників, повідомило міністерство торгівлі країни. Про це повідомляє avtomir.ua.

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Китай стикається зі зростанням торговельного тиску в усьому світі через експорт електромобілів, які, як стверджують чиновники багатьох країн, значною мірою субсидуються Пекіном для підтримки своєї економіки.

Мито за один китайський автомобіль при ввезенні до Туреччини становитиме щонайменше 7 тисяч доларів, йдеться у рішенні президента, опублікованому в Офіційному віснику країни. Причому це стосується не тільки електромобілів, а й звичайних та гібридних легкових автомобілів з Китаю.

Очікується, що і Європейська комісія наступного тижня оголосить, чи буде в Європі запроваджені додаткові тарифи на автомобілі з Китаю.