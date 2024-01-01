Впровадження високих податків в ЄС на китайські авто не змінить ситуацію

На думку аналітиків, китайські виробники вже мають достатню маржу на європейських ринках, щоб погасити шок від загороджувальних митних податків.

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Мита, які прагне ввести ЄС на імпорт китайських електромобілів, можуть не надто вплинути на роботу азіатських виробників. Про це стверджують кілька аналітиків і експертів галузі, в тому числі Маттіас Шмідт з Schmidt Automotive Research.

Як повідомляє Automotive News Europe, китайські виробники «зможуть поглинути підвищення митних зборів значною мірою завдяки їхній високій нормі прибутку», пояснив Шмідт, додавши, що «клієнт не помітить жодної різниці». Це питання є дуже чутливим, і очікується, що Європейський Союз представить перший проект митних зборів найближчими днями (або не пізніше наступного тижня). Ця тема, яка є однією з центрових у виборчій кампанії до Європейського парламенту, яка відбудеться з 6-9 червня.

На скільки можуть підняти податки

На думку аналітиків, вплив митних зборів на китайські автомобілі в першу чергу буде пом'якшений високою націнкою, інтегрованою в європейські прейскурантні ціни. Ще наприкінці квітня аналітичний центр Rhodium Group, що спеціалізується на Китаї, заявив, що аби «захистити» європейський ринок від китайських авто нові тарифи мають бути підвищені до 50% (з нинішніх 10%). Якщо їх збільшити до 30%, «деякі китайські виробники все одно зможуть отримувати достатній прибуток від автомобілів, які вони експортують до Європи, завдяки суттєвим ціновим перевагам, якими вони користуються».

Такої ж думки пан Шмідт. Аналітик розповів Automotive News, що інвестиційний банк UBS виявив, що китайські автовиробники мають перевагу в ціні на 30%, тому, якщо митні тарифи підвищаться на 10%-25%, маржа все одно буде, хоча ринок ЄС стане для Китаю менш цікавим.

Ціни в Китаї та Європі

Кількість електромобілів, виготовлених у Китаї та проданих у Європі у 2023 році, становила близько 300 000, з часткою ринку близько 19%.

Rhodium порівняв ціни в Китаї та Німеччині та виявив, що, наприклад, BYD Seal U коштує 21 769 євро в країні походження та 41 990 євро на німецькому ринку. Тим часом BYD Atto 3 коштує 17 923 євро в Китаї та 37 990 євро в Німеччині. Тому BYD має «великий простір для маневру для коригування цін», — коментує Родіум.