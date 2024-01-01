Китайські автовиробники погоджуються будувати заводи в Європі

Китайські виробники прагнуть захопити значну частку ринку в Європі. Вони зрозуміли, що для досягнення своїх цілей вони повинні скоротити ланцюг поставок та зменшити ризики посилення дискримінаційного податкового навантаження. Ось чому вони хочуть виробляти авто на місцевому рівні.

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Ключову роль може зіграти Magna Steyr, австрійський гігант, що спеціалізується на виробництві компонентів для автомобілів. Він підтвердив, що розпочав кілька переговорів з виробниками із Китаю.

Серед причин виробництва в Європі – побоювання, що влада Старого континенту запровадить протекціоністські мита, які можуть завдати шкоди саме тим, хто виробляє автомобілі в Китаї.

Magna, зі свого боку, потребує нових клієнтів. Після заморозки виробництва Fisker Ocean через фінансові проблеми американського виробника з’явилося місце для нових машин. Принаймні до 2026 року, коли має початись випуск електричних позашляховиків Ineos.

На цей час компанія Magna Steyr, яка входить до групи Magna International, виготовляє G-Class для Mercedes і I-Pace для Jaguar. Тому є бажання розширити діяльність. Про це заявив президент компанії Роланд Преттнер під час недавньої прес-конференції в Граці, де знаходиться штаб-квартира Magna Steyr.

Роланд Преттнер підкреслив, що виробництво з Magna Steyr може дозволити китайським виробникам придбати серйозні ноу-хау, не називав імен, але серед присутніх було висловлено думку, що поточні переговори включали переговори з NIO, XPeng, BYD і Zeekr, які вже продають свої машини в Європі. Група Chery, яка входить до Європи зі своїми брендами Omoda та Jaecoo, не виключена, хоча після придбання заводу в Іспанії вона може піти власним шляхом.