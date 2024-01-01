Китайские автопроизводители соглашаются строить заводы в Европе

Китайские производители стремятся захватить значительную долю рынка в Европе. Они поняли, что для достижения своих целей они должны сократить цепь поставок и уменьшить риски усиления дискриминационной налоговой нагрузки. Вот почему они хотят производить авто на местном уровне.

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Ключевую роль может сыграть Magna Steyr, австрийский гигант, специализирующийся на производстве компонентов для автомобилей. Он подтвердил, что начал несколько переговоров с производителями из Китая.

Среди причин производства в Европе – опасения, что власти Старого континента введет протекционистские пошлины, которые могут нанести вред именно тем, кто производит автомобили в Китае.

Magna, со своей стороны, нуждается в новых клиентах. После заморозки производства Fisker Ocean из-за финансовых проблем американского производителя появилось место для новых машин. По крайней мере до 2026 года, когда должен начаться выпуск электрических внедорожников Ineos.

В настоящее время компания Magna Steyr, которая входит в группу Magna International, производит G-Class для Mercedes и I-Pace для Jaguar. Поэтому есть желание расширить деятельность. Об этом заявил президент компании Роланд Преттнер во время недавней пресс-конференции в Граце, где находится штаб-квартира Magna Steyr.

Роланд Преттнер подчеркнул, что производство с Magna Steyr может позволить китайским производителям приобрести серьезные ноу-хау, не называл имен, но среди присутствующих было высказано мнение, что текущие переговоры включали переговоры с NIO, XPeng, BYD и Zeekr, которые уже продают свои машины в Европе. Группа Chery, которая входит в Европу со своими брендами Omoda и Jaecoo, не исключена, хотя после приобретения завода в Испании она может пойти собственным путем.