Спрос на новые авто китайского производства увеличился на 114%. Подержанные покупали на 21% больше.

В течение І кв. 2024г. украинцы приобрели около 4,2 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая, сообщает Укравтопром.

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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на авто китайского производства увеличился на 75%. Из этого количества: новых – почти 3 тыс. ед. (+114%); подержанных – около 1,2 тыс. ед. (+21%).

Таким образом, в I кв. автомобили китайского происхождения охватили 18% рынка новых легковушек. В сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля "китайцев" составила 2%. Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили – 85%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

Volkswagen iD.4 - 750 ед.; Honda eNS1 - 255 ед.; BYD Song Plus - 227 ед.; Nissan Ariya - 189 ед.; Geely Atlas Pro - 164 ед.

Топ-5 подержанных легковушек из Китая: