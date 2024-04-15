Спрос на новые авто китайского производства увеличился на 114%. Подержанные покупали на 21% больше.
В течение І кв. 2024г. украинцы приобрели около 4,2 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая, сообщает Укравтопром.
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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на авто китайского производства увеличился на 75%. Из этого количества: новых – почти 3 тыс. ед. (+114%); подержанных – около 1,2 тыс. ед. (+21%).
Таким образом, в I кв. автомобили китайского происхождения охватили 18% рынка новых легковушек. В сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля "китайцев" составила 2%. Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили – 85%.
Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:
- Volkswagen iD.4 - 750 ед.;
- Honda eNS1 - 255 ед.;
- BYD Song Plus - 227 ед.;
- Nissan Ariya - 189 ед.;
- Geely Atlas Pro - 164 ед.
Топ-5 подержанных легковушек из Китая:
- Volkswagen iD.4 - 350 ед.;
- Nissan Ariya - 103 ед.;
- Honda eNS1 - 99 ед.;
- Toyota bZ4X - 70 ед.;
- Volkswagen ID.6 - 48 ед.