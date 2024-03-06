Рост продаж китайских электрических автомобилей вредит европейским автопроизводителям. Европейские чиновники "защищают своих".

Европейская комиссия в четверг начнет таможенную регистрацию импорта китайских электромобилей (EV), то есть с этого момента они могут пострадать от дополнительной пошлины, если торговое расследование ЕС впоследствии придет к выводу, что эти авто получают несправедливые госсубсидии.

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Расследование должно завершиться до ноября, хотя ЕС может ввести временные пошлины уже в июле.

В документе, опубликованном во вторник, комиссия заявила, что имеет достаточно доказательств, свидетельствующих о том, что китайские электромобили субсидируются и что импорт вырос на 14% в годовом исчислении с момента официального начала расследования.

Производители ЕС могут понести ущерб, который будет трудно исправить, если китайский импорт будет продолжаться такими ускоренными темпами до завершения расследования.

Со своей стороны торгово-промышленная палата КНР в ЕС заявила, что всплеск импорта отражает рост спроса в Европе на электромобили.