Зростання продажів китайських електричних автомобілів шкодить європейським автовиробникам. Європейські чиновники «захищають своїх».

Європейська комісія у четвер почне митну реєстрацію імпорту китайських електромобілів (EV), тобто з цього моменту вони можуть постраждати від додаткового мита, якщо торговельне розслідування ЄС згодом прийде до висновку, що ці авто отримують несправедливі держсубсидії.

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Розслідування має завершитися до листопада, хоча ЄС може ввести тимчасові мита вже у липні.

У документі, опублікованому у вівторок, комісія заявила, що має достатньо доказів, які свідчать про те, що китайські електромобілі субсидуються та що імпорт зріс на 14% у річному обчисленні з моменту офіційного початку розслідування.

Виробники ЄС можуть зазнати шкоди, яку буде важко виправити, якщо китайський імпорт продовжуватиметься такими прискореними темпами до завершення розслідування.

Зі свого боку торгово-промислова палата КНР в ЄС заявила, що сплеск імпорту відображає зростання попиту в Європі на електромобілі.