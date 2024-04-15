Попит на нові авто китайського виробництва збільшився на 114%. Вживані купували на 21% більше.

Впродовж І кв. 2024р. українці придбали близько 4,2 тис. легкових авто, ввезених з Китаю, повідомляє Укравтопром.

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У порівнянні з аналогічним періодом минулого року попит на авто китайського виробництва збільшився на 75%. З цієї кількості: нових – майже 3 тис. од. (+114%); вживаних – близько 1,2 тис. од.(+21%).

Отже у І кв. автомобілі китайського походження охопили 18% ринку нових легковиків. В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка «китайців» становила 2%. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 85%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

Volkswagen iD.4 - 750 од.; Honda eNS1 - 255 од.; BYD Song Plus - 227 од.; Nissan Ariya - 189 од.; Geely Atlas Pro - 164 од.

Топ-5 вживаних легковиків з Китаю: