Попит на нові авто китайського виробництва збільшився на 114%. Вживані купували на 21% більше.
Впродовж І кв. 2024р. українці придбали близько 4,2 тис. легкових авто, ввезених з Китаю, повідомляє Укравтопром.
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У порівнянні з аналогічним періодом минулого року попит на авто китайського виробництва збільшився на 75%. З цієї кількості: нових – майже 3 тис. од. (+114%); вживаних – близько 1,2 тис. од.(+21%).
Отже у І кв. автомобілі китайського походження охопили 18% ринку нових легковиків. В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка «китайців» становила 2%. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 85%.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:
- Volkswagen iD.4 - 750 од.;
- Honda eNS1 - 255 од.;
- BYD Song Plus - 227 од.;
- Nissan Ariya - 189 од.;
- Geely Atlas Pro - 164 од.
Топ-5 вживаних легковиків з Китаю:
- Volkswagen iD.4 - 350 од.;
- Nissan Ariya - 103 од.;
- Honda eNS1 - 99 од.;
- Toyota bZ4X - 70 од.;
- Volkswagen ID.6 - 48 од.