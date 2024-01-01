Введение высоких налогов в ЕС на китайские авто не изменит ситуацию

По мнению аналитиков, китайские производители уже имеют достаточную маржу на европейских рынках, чтобы погасить шок от заградительных таможенных налогов.

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Пошлины, которые стремится ввести ЕС на импорт китайских электромобилей, могут не слишком повлиять на работу азиатских производителей. Об этом утверждают несколько аналитиков и экспертов отрасли, в том числе Маттиас Шмидт из Schmidt Automotive Research.

Как сообщает Automotive News Europe, китайские производители "смогут поглотить повышение таможенных пошлин в значительной степени благодаря их высокой норме прибыли", объяснил Шмидт, добавив, что "клиент не заметит никакой разницы". Этот вопрос является очень чувствительным, и ожидается, что Европейский Союз представит первый проект таможенных пошлин в ближайшие дни (или не позднее следующей недели). Эта тема, которая является одной из центровых в избирательной кампании в Европейский парламент, которая состоится с 6-9 июня.

На сколько могут поднять налоги

По мнению аналитиков, влияние таможенных пошлин на китайские автомобили в первую очередь будет смягчено высокой наценкой, интегрированной в европейские прейскурантные цены. Еще в конце апреля аналитический центр Rhodium Group, специализирующийся на Китае, заявил, что чтобы "защитить" европейский рынок от китайских авто новые тарифы должны быть повышены до 50% (с нынешних 10%). Если их увеличить до 30%, "некоторые китайские производители все равно смогут получать достаточную прибыль от автомобилей, которые они экспортируют в Европу, благодаря существенным ценовым преимуществам, которыми они пользуются".

Такого же мнения господин Шмидт. Аналитик рассказал Automotive News, что инвестиционный банк UBS обнаружил, что китайские автопроизводители имеют преимущество в цене на 30%, поэтому, если таможенные тарифы повысятся на 10%-25%, маржа все равно будет, хотя рынок ЕС станет для Китая менее интересным.

Цены в Китае и Европе

Количество электромобилей, изготовленных в Китае и проданных в Европе в 2023 году, составило около 300 000, с долей рынка около 19%.

Rhodium сравнил цены в Китае и Германии и обнаружил, что, например, BYD Seal U стоит 21 769 евро в стране происхождения и 41 990 евро на немецком рынке. Между тем BYD Atto 3 стоит 17 923 евро в Китае и 37 990 евро в Германии. Поэтому BYD имеет "большое пространство для маневра для корректировки цен", - комментирует Родиум.