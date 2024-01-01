Як європейське спецмито на китайські авто впливатиме на український авторинок

Рішення введення спеціального мита не було придумано нізвідки. В ході перевірок Єврокомісія виявила факти державного субсидування китайського автопрому, повідомляє видання Politico.

Дослівно: «китайські електромобілі субсидуються від шахти до гавані ЄС, оскільки Пекін вкладає гроші у видобуток літію, очищення металів, виробництво сталі, акумуляторів і самих автомобілів, та доставлення їх до портів Роттердама чи Гамбургу».

Яке мито платитимуть китайці?

В результаті дослідження глибини субсидування виробник BYD отримав 17,4% додаткового спецмита, Geely – 20%, а максимальну ставку, а це 38,1%, дали продукції корпорації SAIC (наразі її автомобілі під брендом MG займають найбільшу частку європейського ринку серед китайських виробників). Інші автовиробники з Піднебесної, не згадані тут, теж матимуть найвище додаткове податкове навантаження на свої електромобілі, повідомляє Інститут досліджень авторинку. При цьому на китайські авто в Євросоюзі діє ставка мита 15%, в той час, як для інших іноземних авто вона складає 10%.

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Наразі ці антидемпінгові мита вводяться як тимчасові, й набудуть чинності з 4 липня. Хоча при цьому передбачено механізм, який дозволить стягувати спецмито «заднім числом» з автомобілів, які імпортуються до ЄС з березня цього року.

Торгово-промислова палата Китаю не залишила без відповіді такі кроки, висловивши «шок, глибоке розчарування та невдоволення цим протекціоністським заходом», й засудила антисубсидійне розслідування, назвавши його «полюванням на відьом».

Реакція Китаю очевидна – будь-які бар’єри на кшталт спецмит стримують експансію їхньої продукції на нові ринки, і при цьому слід розуміти, що до початку торгівлі в Європі китайським автофабрикам довелося інвестувати значні кошти в сертифікацію, виконання норм безпеки, адаптувати виробництво та постачання комплектуючих для відповідності усім місцевим вимогам, включаючи гарантійну підтримку продукції.

Європейські автовиробники ніби-то “проти”

Європейські автовиробники, які можуть стати жертвами китайського “вторгення” дешевих автомобілів, відреагували спокійно. Вони здебільшого не схвалюють введення спецмит попри те, що це мало б насамперед захистити їх від недобросовісної конкуренції.

«Справедлива і, перш за все, вільна світова торгівля є дуже важливою, вона стимулює інновації та зростання. Те, що ми не можемо використовувати як країна-експортер, — це збільшення торговельних бар’єрів», — сказав генеральний директор Mercedes-Benz Ола Келленіус. – «Ми повинні працювати над зменшенням торговельних бар’єрів».

«Європейському автомобільному сектору для того, щоб бути глобально конкурентоспроможним, перш за все потрібна надійна промислова стратегія для електромобільності», — заявила Сігрід де Вріз, генеральний директор асоціації ACEA.

Насправді не стільки жага до справедливої конкуренції, скільки наявність власних бізнесів (або спільних підприємств) європейських автоконцернів у Китаї, стало причиною таких висловлювань. Адже існує висока ймовірність симетричної відповіді Пекіна, що неодмінно відіб’ється і на європейському автопромі. Як приклад можна згадати нещодавній дефіцит мікросхем.

Тому не виключено, що найближчим часом рішення щодо запровадження доволі високих спецмит на китайські електромобілі може бути переглянуте.

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Як це може вплинути на український авторинок?

Насамперед нагадаємо, що розмитнення будь-яких легкових електромобілів в Україні відбувається на пільгових умовах, лише зі сплатою невеликого акцизу 1 євро за 1 кВт-год ємкості тягового акумулятора. Ці норми діятимуть до 1 січня 2026 року – тобто ще півтора року.

Власного виробництва електромобілів в Україні немає, і навряд чи з’явиться хоч один проєкт до закінчення воєнного стану й стабілізації економіки в цілому. Тобто, ризиків щодо запровадження спецмит у нас, подібно як це відбулося в ЄС, немає.

Про що ще варто згадати – це те, що тимчасово недоступне, але вкрай потрібне – морські порти, які зараз працюють в обмеженому режимі, і не приймають судна з товарами, в т.ч. автомобілями. Шлях через європейські порти істотно дорожчий, однак не закритий.

Сумарно всі ці обставини можуть створити можливість реекспорту «майже нових» китайських електромобілів з України до країн Європейського Союзу. Тобто фактично нових, але у статусі вживаних, як це робиться для України та деяких інших держав. Звісно, будь-який подібний канал постачання можна заблокувати якимось бюрократичним рішенням, однак зараз перелічені внутрішні обставини плюс спецмита в ЄС створюють цікаве підґрунтя для українських автодилерів, особливо тих, які вже мають досвід імпорту авто з Китаю.