Які нові китайські авто з'явились в Україні у цьому році

На відміну від сегменту вживаних транспортних засобів з Китаю, в сегменті нових переважають зовсім не легкові авто, а мотоцикли.

Зокрема, новими за 7 місяців 2024 року привезли прибуло 16,6 тис. мотоциклів, легковиків — 6,4 тис. Інші сегменти мають вкрай малу частку (та кількісну присутність), стверджують в Інституті досліджень авторинку.

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Нагадаємо, що для вживаних авто частка китайської продукції складала від 1% до 3% від загального обсягу імпорту легковиків (тобто від двох до п’яти сотень у місяць). У сегменті нових зовсім інші числа: частка становить (залежно від місяця) від 13% до 21%, або від 707 до 1088 автомобілів, поданих на першу реєстрацію в рамках одного календарного місяця. Значно більше, ніж на вторинному ринку.

Серед нових легковиків з написом Made in China в обох сегментах переважають електромобілі. Прибувають і бензинові версії — але їх значно менше. На вершині рейтингу брендів – місцеві версії Volkswagen, Honda й Nissan, між якими втиснувся чисто китайський BYD. Загалом, з двадцяти наведених на слайді марок, десять належать місцевим китайським бізнесам, інші — давно відомі світовій автомобільній спільноті.