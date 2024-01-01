Які вживані китайські авто привозять в Україну

Український автопарк поповнюється китайськими вживаними автомобілями з категорії “легкові авто”. Про це стверджують експерти Інституту досліджень авторинку.

Якщо визначити частку “китайців” в загальному обсягу імпорту вживаних авто в Україну, то їх буде небагато – від 1% до 3%. Кількісно це (округлено) від двох до п’яти сотень у місяць. Тобто насправді це мізерна кількість. Однак наголосимо, що мова йде саме про вживані машини – на ринку нових дещо інша ситуація.

Також цікаво китайський виробник електромобілів збанкрутував

Важливе уточнення: у цьому огляді враховано не лише продукцію місцевих китайських автозаводів, в загалом всі транспортні засоби, які за WMI-ідентифікатором були виготовлені в Китаї (тобто включно з авто відомих світових брендів – VW, Toyota, Nissan тощо).

Найбільша кількість вживаних авто датовані 2023 роком. Тобто складно застосовувати до них слово «вживані» — це «майже нові» автомобілі. Та й загалом, як видно на діаграмі, основна маса новоприбулих «китайців» не старші 2021 року випуску.

Більшість автівок, що мають на ідентифікаційних табличках напис Made in China — електромобілі.

Щодо розподілу за марками – то українці завозять знайомі бренди VW, Toyota, Nissan тощо, які виготовляються на спільних з ними підприємствах в Китаї. Наприклад, лідером серед китайської продукції став VW. Натомість «чисто китайський» BYD Song Plus, що виробляється під власною маркою, з’явиться аж на 7 позиції.

Втім, частина тих авто, які вище сьомого місця, могли продаватися теж під оригінальними назвами, проте часто лого місцевих компаній дилери замінюють на більш відомі українському покупцеві, тобто ті, під чиєю ліцензією була випущена та чи інша машина для локального ринку.