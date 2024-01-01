Какие подержанные китайские автомобили привозят в Украину

Украинский автопарк пополняется китайскими подержанными автомобилями из категории “легковые авто”. Об этом утверждают эксперты Института исследований авторынка.

Если определить долю “китайцев” в общем объеме импорта подержанных авто в Украину, то их будет немного – от 1% до 3%. Количественно это (округленно) от двух до пяти сотен в месяц. То есть на самом деле это мизерное количество. Однако отметим, что речь идет именно о подержанных машинах – на рынке новых несколько иная ситуация.

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Важное уточнение: в этом обзоре учтена не только продукция местных китайских автозаводов, в целом все транспортные средства, которые по WMI-идентификатором были изготовлены в Китае (то есть включая авто известных мировых брендов – VW, Toyota, Nissan и т.д.).

Наибольшее количество подержанных авто датированы 2023 годом. То есть сложно применять к ним слово "подержанные" - это "почти новые" автомобили. И вообще, как видно на диаграмме, основная масса новоприбывших "китайцев" не старше 2021 года выпуска.

Большинство автомобилей, имеющих на идентификационных табличках надпись Made in China - электромобили.

По распределению по маркам – то украинцы завозят знакомые бренды VW, Toyota, Nissan и т.д., которые изготавливаются на совместных с ними предприятиях в Китае. Например, лидером среди китайской продукции стал VW. Зато "чисто китайский" BYD Song Plus, производящийся под собственной маркой, появится аж на 7 позиции.

Впрочем, часть тех авто, которые выше седьмого места, могли продаваться тоже под оригинальными названиями, однако часто лого местных компаний дилеры заменяют на более известные украинскому покупателю, то есть те, под чьей лицензией была выпущена та или иная машина для локального рынка.