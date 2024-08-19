Chery выпустила кроссовер, подозрительно похожий на Range Rover

Как сообщает CarNewsChina, фотографии новинки, сделанные в одном из дилерских центров, начали распространяться сетью. На них заметно, что стиль передней части Tiggo 7 Sport больше всего напоминает язык дизайна кроссоверов Range Rover. В частности, решетка радиатора почти полностью идентична, как и конструкция воздухозаборника и бампера.

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Дневные ходовые огни также довольно похожи на огни Range Rover Evoque. Несмотря на то, что кроссовер называется Tiggo 7 Sport, новинка не связана с другими моделями Tiggo 7, а является "братом" Chery Tansuo 06, который известен на других как Jaecoo J7.

Интересно, что Tansuo 06 предлагает подобный дизайн передней части в качестве опции. По бокам обе машины очень похожи и имеют скрытые ручками дверей и багажниками на крыше, однако, автопроизводитель позиционирует Tiggo 7 Sport как городской кроссовер. Салоны моделей также идентичны.

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Информация о силовом агрегате Chery Tiggo 7 Sport отсутствует, однако, можно предположить, что автомобиль будет использовать такой же турбированный 1,6-литровый агрегат, мощностью 197 л.с. и 290 Нм крутящего момента, что и Tansuo 06. Двигатель сочетается с семиступенчатой мокрой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением. Ожидается, что стоимость кроссовера составит около 14 000 долларов США.