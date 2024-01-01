Tesla показала роботаксі Cybercub та автономний автобус Robovan: коли очікувати запуск

Tesla офіційно заявила, що модель стане доступна для замовлення приватним покупцям орієнтовно у 2026 році. Однак, цей термін є лише орієнтовним, адже Ілон Маск попередив публіку, що може бути “занадто оптимістичним, щодо запуску моделі”.

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Очільник компанії також додав, що вартість Cybercub становитиме $30 000. Головною особливістю “кібертаксі” є відсутність керма та педалей, тому має пройти сертифікацію у відповідних регуляторних органів й лише тоді Tesla зможе розпочати його продаж.

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Інтер’єр моделі досить мінімалістичний – у ньому лише сидіння для двох людей та екран інформаційно-розважальної системи, який дуже нагадує той, що мають Model 3 та Model Y. Дизайн авто подібний до Cybertruck, з широкою світловою смугою спереду та позаду й двома характерними “складками” на капоті.

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Проте, відмінність Cybercub полягає у дверцятах, що відкривають по типу “крило чайки”. Компанія не розкрила даних про силовий агрегат, ємність батареї та запас ходу моделі. Ймовірно, ця інформація стане відома пізніше.

Окрім таксі, було також презентовано автономний автобус Robovan, який здатен буде перевозити до 20 пасажирів. До слова, поява цієї моделі була достатньо несподіваною, адже компанії вдалось втримати її розробку в таємниці. Як у випадку з Cybercub, про автономний автобус було сказано небагато.

Ілон Маск підтвердив, що він використовуватиме найпередовіші технології безпілотного керування й що у моделі такоє відсутні традиційні елементи керування та є простора кабіна з великою кількістю місць для сидіння.

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Очевидно, найрадикальнішою частиною Robovan є зовнішній дизайн. Він має форму капсули й великі скляні бічні панелі та світлодіоди спереду та ззаду. Очільник Tesla повідомив, що його використовуватимуть як частину «Tesla Network», автономного сервісу замовлення поїздок, але невідомо, коли він може потрапити у виробництво та скільки він коштуватиме.