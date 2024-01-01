Що відомо про бюджетну Tesla Model 2

Перспектива створення більш доступного електромобіля Tesla існує довше, ніж багато хто хоче визнати, а звіти про його розробку коливаються між обнадійливим і суперечливим.

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Загалом, бюджетна модель вартістю до 25 000 доларів змогла б суттєво підвищити показник продажів компанії. Попри це, дата запуску новинки, яку фанати вже охрестили назвою Model 2, наразі невідома, так само як й немає жодного тизеру зовнішності новинки.

Однак, художники Carscoops створили неофіційний рендер моделі й надали автівці п’ятидверний кузов, який одночасно нагадує хетчбек та компактний кросовер. Ймовірно, бюджетна модель конкуруватиме з електричними хетчбеками, такими як VW ID.3 і MG4, а також кросоверами подібного розміру, такими як Renault Megane E-Tech та майбутнім Nissan Leaf.

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Однак, також немає жодної відповіді на питання чи з’явиться модель взагалі. Ринок електромобілів достатньо нестабільний та мінливий, тому на фоні падіння продажів Model 3 і Model Y разом із різким падінням загальної кількості реєстрацій електромобілів у Європі Tesla може відмовитись від своїх планів.