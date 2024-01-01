Что известно о бюджетной Tesla Model 2

Перспектива создания более доступного электромобиля Tesla существует дольше, чем многие хотят признать, а отчеты о его разработке колеблются между обнадеживающим и противоречивым.

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В целом, бюджетная модель стоимостью до 25 000 долларов смогла бы существенно повысить показатель продаж компании. Несмотря на это, дата запуска новинки, которую фанаты уже окрестили названием Model 2, пока неизвестна, так же как и нет ни одного тизера внешности новинки.

Однако, художники Carscoops создали неофициальный рендер модели и предоставили автомобилю пятидверный кузов, который одновременно напоминает хэтчбек и компактный кроссовер. Вероятно, бюджетная модель будет конкурировать с электрическими хэтчбеками, такими как VW ID.3 и MG4, а также кроссоверами подобного размера, такими как Renault Megane E-Tech и будущим Nissan Leaf.

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Однако, также нет никакого ответа на вопрос появится ли модель вообще. Рынок электромобилей достаточно нестабилен и изменчив, поэтому на фоне падения продаж Model 3 и Model Y вместе с резким падением общего количества регистраций электромобилей в Европе Tesla может отказаться от своих планов.