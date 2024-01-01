Как "Горбатый" ЗАЗ перегоняет Tesla PLAID: видео

Как рассказал для YouTube-канала "KIEVRACER" владелец данного автомобиля Дмитрий, его главной целью было создать "Запорожец", быстрее Tesla. Владелец отметил, что автомобиль у него уже 9 лет.

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Сначала целью проекта была обычная переработка "горбатого" на электротягу. К слову, на тот момент электромобили не имели массового распространения, поэтому автомобиль Дмитрия был уникальным уже на тот момент. Автор машины добавил, что в прошлом она использовалась каждый день и ее кузов был приобретен за $ 200.

После появления в семье еще одного электромобиля, Дмитрий решил модифицировать "горбатого", чтобы сделать его быстрее, чтобы сначала конкурировать с Model S P100D, а затем и Model S PLAID. Результат оказался удачным.

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Интересно, что у автомобиля задний привод. Хотя, судя по кадрам старта, дополнительный привод передних колес не имел бы смысла, ведь от огромного крутящего момента на задней оси, ненагруженная передняя ось буквально поднимается в воздух.

В техническом плане этот ЗАЗ-965 имел несколько вариантов трансмиссии. Сначала автор установил в него электромотор, собранный собственноручно, затем модифицированный агрегат от Nissan Leaf, что сначала работал с оригинальной КПП, а затем с родным редуктором от Nissan.

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Финальная версия проекта имеет два спаренных агрегата, работающих с одним редуктором и кастомными осями, а также двумя инверторами. Заряжается автомобиль через разъем Type 1. Батарея способна принять заряд до 9 кВт-ч.

Подвеска модели осталась стандартной, за исключением ступиц, которые были заменены, чтобы установить лучшие тормоза и большие колеса. Салон был выполнен с нуля. Дмитрий отметил, что максимальная скорость автомобиля составляет 130 км/ч. Чтобы сравнить скорость "Запорожца", команда "KIEVRACER" устроила драг-заезд.

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Соперниками "горбатого" были BMW M340i мощностью 800 лошадиных сил и две модели PLAID от Tesla: Model X и Model S. Результат оказался ожидаемым – ЗАЗ был самым быстрым. В общем, проект Дмитрия является уникальным и необычным, поэтому неудивительно, что он привлекает десятки взглядов прохожих, даже когда просто стоит на месте.