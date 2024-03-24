Украинский дизайнер показал компьютерные рисунки автомобиля малого класса, стилем которого он вдохновлялся с украинской "Славуты".

Украинский дизайнер Роман Прядко, который экспериментирует с реинкарнацией украинских автомобилей, показал свои очередные работы. На этот раз он нарисовал современные версии автомобиля “ЗАЗ Славута”, который выпускался на Запорожском автозаводе с 1999 по 2011 годы.

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Роман нарисовал несколько вариаций "Славуты" 2024 года, в различных кузовах и исполнениях. При этом он вдохновлялся оригинальной "Славутой" 1999 года.

Для того, чтобы показать преемственность своих работ, он разместил реальную и перспективную "Славуты" рядом. На них видно общий силуэт моделей, а также решение радиаторной решетки, которая в модели 2024 года перекликается с рисунком головной оптики.

Задняя часть "Новой Славуты" также оформлена в соответствии с оригиналом. В частности, имеет сходство крышка багажника, стали более современными фонари заднего вида. В то же время нижняя часть бампера получила черную пластиковую решетку, которой у настоящей "Славуты" не было.

Благодаря "осовремениванию" Slavuta 2024 приобрела более престижный вид, и даже сходство с Mercedes-Benz S-класса. В форме передних фонарей некоторые видят сходство с Citroen C5 Aircross.

Рисунки сбоку показывают похожую форму кузова. Как известно, у "Славуты" это достаточно редкий кузов лифтбек, когда автомобиль выглядит как седан, но задние двери открываются словно у хэтчбека. Подобный тип кузова в современных авто поддерживает только Skoda со своими моделями Octavia и Superb.

Однако автор не стал ограничиваться лифтбеком и нарисовал версию универсала Slavuta Revial SW и даже полноприводного кроссовера Slavuta Revial Jaal 4x4. Также существуют компьютерные иллюстрации салона "Славуты 2024". Есть ли у этих рисунков сходство со "Славутой", можете оценить сами.

Роман Прядко отмечает, что его работы никоим образом не касаются каких-либо надежд на возрождение настоящего автомобиля ЗАЗ "Славута" на Запорожском автозаводе. Это лишь его собственные фантазии на тему украинских автомобилей современности или будущего. "Я делаю дизайн-проекты не для ЗАЗа, а предлагаю публике оценить мое видение обновленного стиля украинского автопрома, – говорит Роман Прядко в комментариях к своим работам. – Никакими надеждами на запуск такого авто в серийное производство не живу".

Напомним, что Роман Прядко также рисовал реинкарнацию "горбатого" ЗАЗ-965