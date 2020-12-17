14:44, 17 декабря 0

Украинский дизайнер Роман Прядко не только нарисовал компьютерные иллюстрации модели, но и создал макет в масштабе 1:5.

"Идея создания проекта "Запорожец" пришла мне около двух лет назад, когда я учился в Харьковском автодорожном университете, на кафедре автомобилей, – говорит автор проекта Роман Прядко. – То есть, это был, по сути, мой дипломный проект. Основной задачей было создать автомобиль, который бы выделялся на дороге, имел свою историю и особенность. Еще одно важное условие – в интерьере и экстерьере должны быть не менее трех элементов узнаваемости".

Исходя из этой задачи, было принято решение сделать современную версию "горбатого" ЗАЗ-965 и дать ему название NEWera. "Вместе с опытным профессорско-преподавательским составом мы провели обсуждения и подготовили технические расчеты, в том числе и расчет аэродинамических свойств кузова, создали макет в масштабе 1:5, – говорит Роман. – К сожалению, для разработки ходовой модели в масштабе 1:1 не хватило средств”.

Современный "Запорожец" близок по духу к таким автомобилям, как Fiat 500, Citroen C3 Pluriel, Mini Cooper, Volkswagen Beetle. Это динамичный, молодежный, двухдверный "фановый" автомобиль, который имеет ностальгические "корни" в дизайне. Так как в проекте NEWera попытались сохранить дух бренда и, в то же время, интерпретировать его на новый лад.

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Внешность: видоизмененная форма экстерьера ЗАЗ-965 частично перекликается с оригиналом:

Багажное отделение в форме того самого " горба”.

Высокое расположение оконной линии, "жабры" на боковинах кузова, которые в оригинале служили воздухоприемниками, здесь же установлены проемы для отвода воздуха из салона автомобиля:

Оптика автомобиля в хромированном ретро-стиле, со светодиодными элементами, которые дополняют и подчеркивают инновационный дизайн автомобиля, рельефное выполнение заглушки решетки радиатора между передними фонарями:

По замыслу разработчика, благодаря своим габаритам – 3825x1630x1550 мм и колесной базе – 2320 мм, NEWera относится к В-сегменту. Салон с посадочной схемой 2+2 свободно вмещает двоих взрослых спереди и двоих детей сзади.

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При разработке интерьера, тщательно прорабатывались отдельные элементы внутреннего пространства:

Руль с двумя спицами в ретро-стиле, горизонтальная линия на приборной панели с плавным изгибом, которая функционально стилизована под центральные и боковые дефлекторы обдува, три круглых функциональных клавиши на центральной консоли, ниже которых расположилась кнопка запуска двигателя:

Комбинация приборов, имеющая схожие элементы с оригиналом:

По словам автора, предполагается разработка нескольких вариантов комплектаций автомобиля: NewEra cross, NewEra RS и NewEra Odessa. В качестве силовых агрегатов могут быть как бензиновые двигатели, так и электрический привод, с литий-ионными батареями.

В версии NewEra Odessa интерьер несколько переделан:

другая форма приборной панели, стилизованная под дерево;

изменено управление климат-системой;

другая комбинация приборов;

изменены боковые дефлекторы обдува;

добавлены яркие цветовые тона.

Потребителями такого автомобиля автор видит парня или девушку в возрасте 25 – 35 лет или молодую семейную пару.

Напомним, что найден японский "брат" ЗАЗ-965.