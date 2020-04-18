Знаете ли вы, что вместо "Запорожца" мы могли бы ездить на чем-то совершенно неинтересном? Мы изучали историю борьбы за "ЗАЗик" в конце далеких 1950-х.

Когда страна начала крепнуть после военной разрухи, партия и правительство, как водится, прониклись новыми потребностями населения. Нужен был кандидат на роль массового компактного автомобиля, который бы свободно продавался и был доступным по цене.

Это должна была быть самая "младшая" машина в советском типаже легковушек. Ступенькой выше стоял старший брат – новый “Москвич-402”, еще выше – “Победа” с “Волгой”, а над ними всеми – представительские ЗИМы и ЗИСы.

Что ставить на конвейер?

Экономика СССР не была рыночной, поэтому было непросто угадать, какая именно машина нужна населению. Роль маркетологов взяли на себя партийные лидеры вместе с учеными исследовательского института НАМИ.

Читайте также: Почему “Запорожец” лучше иномарок

Хотелось с одной стороны, дать народу что-то подешевле, а с другой – более-менее прочное и долговечное, так как руководители страны понимали, что при советской системе распределения проблем с запчастями и сервисом не избежать. Кроме того, играл свою роль фактор неразвитой дорожной сети, из-за чего большое количество автомобилей преимущественно эксплуатировалась бы на проселочных дорогах.

Кузов "жужика" соответствует требованиям массового производства, схему его членения на большие штампованные детали действительно подсмотрели у итальянцев.

В странах Европы в ту пору самыми дешевыми машинами были микроавтомобили типа BMW Isetta, Messerschmitt KR175, Zundapp Janus – иначе говоря, мотоколяски. Усадить в такую советского человека было бы непросто, потому что в послевоенном обществе такой транспорт имел незавидную славу транспорта для инвалидов. Чего только стоят обидные прозвища: "инвалидка", "лягушка", "спасибо Гитлеру".

Когда в СССР создавали ЗАЗ-965, пол-Европы ездило на утлых мотоколясках с мотоциклетными моторчиками. От идеи производить такие вместо “Запорожца” к счастью отказались.

Однако, целая коллекция таких машин была закуплена НАМИ и всесторонне протестирована на дорогах разного качества. Испытания показали непригодность такой техники на роль “народного автомобиля” в СССР. Более того, те же совместные тесты показали непригодность для отечественных условий и суперпопулярных в Западном мире более крупных машин – Fiat 500, Fiat-600, Austin Mini, Lloyd LP600 и др.

Первый “Запорожец” пытались сделать семейным авто. А его одноклассники были меньшими и не такими вместительными: NSU Prinz, Lloyd LP600, Fiat 600.

Игрушечные 8 – 10-дюймовые колесики застревали в снегу и лужах, жесткая короткоходная подвеска и хрупкие кузова рассыпались на брусчатке, тесный салон не вмещал нормальную советскую семью, а немощных двигателей хватало всего на несколько десятков тыс. км пробега. Копировать было нечего.

Даешь свое!

Пришлось изобретать что-то свое. Собственно, это начали делать немного раньше. Проектировать нового “малыша” заставили московский завод МЗМА (директор открещивался из-за загруженности конструкторов, но министр дожал – лучших профи по малолитражкам в Союзе не было). В процессе также участвовал институт НАМИ и позже созданное КБ Запорожского автомобильного завода, куда сманили спецов из Горького – с ГАЗа.

Когда “Запорожец” был “Москвичом”, он имел немного другой вид. Затем боковину осовременили, а передок для чего-то сделали похожим на Fiat.

Читайте также: История “Запорожца”: Зазы, которых мы никогда не увидим

Руководители союзного уровня подталкивали создателей “Москвича-444” к копированию итальянского Fiat-600, но он не отвечал многим требованиям. Поэтому салон будущего “горбатого” сделали более просторными (+50 мм в ширину и +10 мм в длину), колеса большими, ходовую более крепкой, а двигатель больше, мощнее и проще. Принципиально другой сделали переднюю подвеску, что позволило повысить ее ресурс и упростить кузов.

Конструкторы-мотористы предложили два варианта двигателя: с оппозитной и V-образной компоновкой. Выбрали второй – как более удобный для сервиса.

Так вышла малолитражка, которую позже, в 1959-м, назвали “Запорожцем”. Дешевая и неприхотливая машина открыла миллионам граждан путь к свободе передвижения, а впоследствии стала культовой – как симпатичный символ прошлого и первенец впоследствии мощного украинского автопрома.

Днем рождения первого "Запорожца" можно считать 22 ноября 1960, когда собрали первую партию новой машины. Хотя есть еще одна дата – 18 июля, день презентации новинки перед руководителями государства, своего рода окончательное утверждение проекта.

А еще несколько поколений граждан должны быть благодарны нашему “Запорожцу” за то, что он установил для общества и промышленности высокий стандарт самого дешевого массового автомобиля. Он смог соединить в себе весьма высокие потребительские качества с небольшой себестоимостью, что и дало ему возможность закрепиться на конвейере. Если бы не он, получили бы мы на долгие годы вместо полноценного четырехместного авто малокубатурную одноразовую мотоколяску или что-то вроде кабиненроллера Messerschmitt – с уровнем комфорта боевого истребителя и соответствующим ресурсом.

Читайте также: Неизвестные грузовики ”Запорожец”: какими они были