Знаете ли вы, что вместо "Запорожца" мы могли бы ездить на чем-то совершенно неинтересном? Мы изучали историю борьбы за "ЗАЗик" в конце далеких 1950-х.

Когда страна начала крепнуть после военной разрухи, партия и правительство, как водится, прониклись новыми потребностями населения. Нужен был кандидат на роль массового компактного автомобиля, который бы свободно продавался и был доступным по цене.

Это должна была быть самая "младшая" машина в советском типаже легковушек. Ступенькой выше стоял старший брат – новый “Москвич-402”, еще выше – “Победа” с “Волгой”, а над ними всеми – представительские ЗИМы и ЗИСы.

Что ставить на конвейер?

Экономика СССР не была рыночной, поэтому было непросто угадать, какая именно машина нужна населению. Роль маркетологов взяли на себя партийные лидеры вместе с учеными исследовательского института НАМИ.

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Хотелось с одной стороны, дать народу что-то подешевле, а с другой – более-менее прочное и долговечное, так как руководители страны понимали, что при советской системе распределения проблем с запчастями и сервисом не избежать. Кроме того, играл свою роль фактор неразвитой дорожной сети, из-за чего большое количество автомобилей преимущественно эксплуатировалась бы на проселочных дорогах.

Кузов "жужика" соответствует требованиям массового производства, схему его членения на большие штампованные детали действительно подсмотрели у итальянцев.

В странах Европы в ту пору самыми дешевыми машинами были микроавтомобили типа BMW Isetta, Messerschmitt KR175, Zundapp Janus – иначе говоря, мотоколяски. Усадить в такую советского человека было бы непросто, потому что в послевоенном обществе такой транспорт имел незавидную славу транспорта для инвалидов. Чего только стоят обидные прозвища: "инвалидка", "лягушка", "спасибо Гитлеру".

Когда в СССР создавали ЗАЗ-965, пол-Европы ездило на утлых мотоколясках с мотоциклетными моторчиками. От идеи производить такие вместо “Запорожца” к счастью отказались.

Однако, целая коллекция таких машин была закуплена НАМИ и всесторонне протестирована на дорогах разного качества. Испытания показали непригодность такой техники на роль “народного автомобиля” в СССР. Более того, те же совместные тесты показали непригодность для отечественных условий и суперпопулярных в Западном мире более крупных машин – Fiat 500, Fiat-600, Austin Mini, Lloyd LP600 и др.

Первый “Запорожец” пытались сделать семейным авто. А его одноклассники были меньшими и не такими вместительными: NSU Prinz, Lloyd LP600, Fiat 600.

Игрушечные 8 – 10-дюймовые колесики застревали в снегу и лужах, жесткая короткоходная подвеска и хрупкие кузова рассыпались на брусчатке, тесный салон не вмещал нормальную советскую семью, а немощных двигателей хватало всего на несколько десятков тыс. км пробега. Копировать было нечего.

Даешь свое!

Пришлось изобретать что-то свое. Собственно, это начали делать немного раньше. Проектировать нового “малыша” заставили московский завод МЗМА (директор открещивался из-за загруженности конструкторов, но министр дожал – лучших профи по малолитражкам в Союзе не было). В процессе также участвовал институт НАМИ и позже созданное КБ Запорожского автомобильного завода, куда сманили спецов из Горького – с ГАЗа.

Когда “Запорожец” был “Москвичом”, он имел немного другой вид. Затем боковину осовременили, а передок для чего-то сделали похожим на Fiat.

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Руководители союзного уровня подталкивали создателей “Москвича-444” к копированию итальянского Fiat-600, но он не отвечал многим требованиям. Поэтому салон будущего “горбатого” сделали более просторными (+50 мм в ширину и +10 мм в длину), колеса большими, ходовую более крепкой, а двигатель больше, мощнее и проще. Принципиально другой сделали переднюю подвеску, что позволило повысить ее ресурс и упростить кузов.

Конструкторы-мотористы предложили два варианта двигателя: с оппозитной и V-образной компоновкой. Выбрали второй – как более удобный для сервиса.

Так вышла малолитражка, которую позже, в 1959-м, назвали “Запорожцем”. Дешевая и неприхотливая машина открыла миллионам граждан путь к свободе передвижения, а впоследствии стала культовой – как симпатичный символ прошлого и первенец впоследствии мощного украинского автопрома.

Днем рождения первого "Запорожца" можно считать 22 ноября 1960, когда собрали первую партию новой машины. Хотя есть еще одна дата 18 июля, день презентации новинки перед руководителями государства, своего рода окончательное утверждение проекта.

А еще несколько поколений граждан должны быть благодарны нашему “Запорожцу” за то, что он установил для общества и промышленности высокий стандарт самого дешевого массового автомобиля. Он смог соединить в себе весьма высокие потребительские качества с небольшой себестоимостью, что и дало ему возможность закрепиться на конвейере. Если бы не он, получили бы мы на долгие годы вместо полноценного четырехместного авто малокубатурную одноразовую мотоколяску или что-то вроде кабиненроллера Messerschmitt – с уровнем комфорта боевого истребителя и соответствующим ресурсом.

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