Что это? Еще одна вариация на тему компактной малолитражки по мотивам культовых "Фиатов" конца 1950-х? Неужели родственник нашего "горбатого"? Авто24 попытался разобраться с родственными связями маленького японца.

Могущественная сейчас Япония очень тяжело выходила из экономического кризиса после Второй мировой войны. Одним из направлений развития экономики выбрали машиностроение, в том числе – автомобильную отрасль. Специально созданное Министерство международной торговли и промышленности контролировало ситуацию и помогало частным компаниям налаживать производство технически сложных изделий. Главной целью был экспорт, который мог бы приносить стране валюту.

Японцы начинали свой автопром с компактных моделей – так было дешевле, да и традиции не поддерживали гигантоманию

Поэтому в послевоенный период зафиксирована масса попыток наладить выпуск собственных японских автомобилей. По нескольким причинам все они принадлежали к компактному классу, большинство были не очень удачными. Даже “большая” Toyota Corona, созданная специально для экспорта в США, была не такой уж и большой – не больше нашей ЗАЗ “Славута” (3,9 метра длины).

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К этой когорте японских первенцев относится и Mitsubishi 500, который выпускался в 1960 – 1962 гг. Это был компактный двухдверный седан с четырехместным салоном. Двигатель по логике тех времен размещался сзади, и через трехступенчатую коробку приводил, разумеется, задние колеса. Моторчик был фактически мотоциклетным – объемом 0,5 л и мощностью 21 л. с. Охлаждение было воздушным. Экстерьер имел типичные для того периода округлые формы, двери открывались против хода, а крышки переднего багажника как таковой не было (см. фото).

Mitsubishi 500 был на 20 см короче "Запорожца". Багажник устроили сзади салона, спереди были бензобак и запаска

Учитывая вышесказанное, многим кажется, что Mitsubishi 500 похож на наш ЗАЗ-965, но точнее будет сказать, что он похож на всех своих одноклассников конца 1950 – начала 1960-х. Вероятно, при конструировании создатели первого послевоенного Mitsubishi изучали лучшие мировые образцы в классе компактов – Fiat 600 (1955 г.) и Fait 500 (1957 г.).

Первый послевоенный "Мицубиси" не копировал конкретно какую-то чужую модель, хотя концептуально он был в тренде конца 1950-х

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Но надо отметить, что в конструкции маленького “японца” не так уж и много заимствований, зато есть собственные оригинальные решения. Да и вообще, изучение конструкции и качества сборки говорит за то, что к созданию автомобильчика отнеслись очень серьезно. Машина была маленькой, но не бюджетной, имела отопитель салона, опускные стекла дверей, независимую подвеску всех колес.

Двигатель объемом 500 кубиков имел воздушное охлаждение

Да, можно сказать, что у каждой страны был свой “Запорожец” – популярный маленький автомобильчик с задним расположением моторчика, кузовом тудор и обязательно с выпуклыми формами в экстерьере. Но мы не возьмем на себя смелость наградить Mitsubishi 500 статусом японского “Запорожца”. Дело в том, что в истории тамошнего автопрома было множество подобных машинок, и чтобы сказать, какая из них больше всего подходит на эту роль, нужно проводить отдельное исследование. Но то, что этот автомобильчик интересен как таковой, вероятно, спорить никто не будет.

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