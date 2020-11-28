Що це? Ще одна варіація на тему компактної малолітражки за мотивами культових "Фіатів" кінця 1950-х? Невже родич нашого "горбатого"? Авто24 спробував розібратися із родинними зв’язками маленького японця. Mitsubishi 500 - що відомо про аналог Запорожця з Японії.

Могутня нині Японія дуже важко виходила з економічної кризи після Другої світової війни. Одним з напрямків розвитку економіки обрали машинобудування, у тому числі – автомобільну галузь. Спеціально створене Міністерство міжнародної торгівлі і промисловості контролювало ситуацію і допомагало приватним компаніям налагоджувати виробництво технічно складних виробів. Головною метою був експорт, який міг би приносити країні валюту.

Японці починали свій автопром з компактних моделей – так було дешевше, та й традиції не підтримували гігантоманію

Тому в повоєнний період зафіксовано масу спроб налагодити випуск власних японських автомобілів. З кількох причин всі вони належали до компактного класу, більшість були не дуже вдалими. Навіть “велика” Toyota Corona, створена спеціально для експорту в США, була не такою вже і великою – не більше нашої ЗАЗ “Славута” (3,9 метри довжини).

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До цієї когорти японських первістків відноситься і Mitsubishi 500, що випускався у 1960 – 1962 рр. Це був компактний двохдверний седан с чотиримісним салоном. Двигун за логікою тих часів розміщався ззаду, і через триступінчасту коробку приводив, зрозуміло, задні колеса. Моторчик був фактично мотоциклетним – об’ємом 0,5 л і потужністю 21 к.с. Охолодження було повітряним. Екстер’єр мав типові для того періоду округлі форми, двері відкривалися проти ходу, а кришки переднього багажника практично не було (див. фото).

Mitsubishi 500 був на 20 см коротше “Запорожця”. Багажник влаштували ззаду салону, спереду був бензобак і запаска

З огляду на вищесказане, багатьом здається, що Mitsubishi 500 схожий на наш ЗАЗ-965, але точніше буде сказати, що він схожий на всіх своїх однокласників кінця 1950 – початку 1960-х. Певно, при конструюванні творці першого повоєнного Mitsubishi вивчали кращі світові зразки у класі компактів – Fiat 600 (1955 р.) і Fait 500 (1957 р.).

Перший повоєнний “Міцубісі” не копіював конкретно якусь чужу модель, хоча концептуально він був у тренді кінця 1950-х

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Але треба зазначити, що в конструкції маленького “японця” не так вже і багато запозичень, натомість є власні оригінальні рішення. Та й взагалі, вивчення конструкції і якості складання говорить за те, що до створення автомобільчика поставилися дуже серйозно. Машина була малою, але не бюджетною, мала опалювач салону, опускне скло дверей, незалежну підвіску усіх коліс.

Двигунець об’ємом 500 кубиків мав повітряне охолодження

Так, можна сказати, що в кожної країни був свій “Запорожець” - популярний маленький автомобільчик із заднім розташуванням моторчика, кузовом тудор і обов’язково з опуклими формами в екстер’єрі. Але ми не візьмемо на себе сміливість нагородити Mitsubishi 500 статусом японського “Запорожця”. Справа у тому, що в історії тамтешнього автопрому було чимало подібних машинок, і щоб сказати, яка з них найбільше підходить на цю роль, потрібно проводити окреме дослідження. Але те, що цей автомобільчик цікавий як такий, певно, сперечатися ніхто не буде.

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