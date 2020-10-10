У нас – "Запорожец", у британцев – Austin Mini, у итальянцев – Fiat 500, у немцев – BMW Isetta... Постойте-ка, а Trabant куда же? "Авто24" вмешался в список культовых машинок ХХ века со своими соображениями, и вдруг выяснил, что в своем роде он был единственным в мире.

Немцы – мастера технологий, причем и со знаком плюс, и со знаком минус. Если вам нужно от немцев техническое совершенство, вы его получите. Нужна экономия для масс-маркета – тоже не вопрос. За примерами эрзац-товаров далеко ходить не нужно: чемоданы из картона (привет из ГСВГ, дембеля!), бульон из кубиков и кофе из желудей. Упрощенный автомобиль – тоже не проблема. Правда, в середине 1950 – начале 1960-х, когда они были на пике, Германий было две, так что и эрзац-автомобилей было как минимум столько же.

Вообще существовало два поколения "Траби", но различия были в основном внешние

Сегодня мы поговорим о культовом автомобильчике Восточной Германии (ГДР) – Trabant. Модель проиводилась в нескольких поколениях, которые по сути мало отличались между собой. Но самым раскрученным автомобильным символом ГДР навсегда останется Trabant 601. Потому что 2,8 миллиона произведенных экземпляров – это вам не шутки!

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Восток – Запад

В отличие от Западной Германии, восточные немцы строили свое дешевое авто как настоящую машину – с кузовом с привычными дверями, четырьмя колесами и четырьмя полноценными сиденьями. Но каждый из компонентов был особенным, сделанным с прицелом на экономию. Причем достигалась она не простым путем – экономией на материалах, а на высшем уровне – конструктивными методами.

Когда в Восточной Германии появился народный Trabant, в Западной пользовались более скромными машинками типа BMW Isetta и Zundapp Janus. Но за десять лет картина изменилась

Двигатель был небольшим, объемом 0,6 л, мощностью 17 – 26 л.с., двухцилиндровым и двухтактным, с воздушным охлаждением, но не заимствованным от мотоцикла, а специально спроектированным. Установили его спереди и "подключили" к передней оси. На заводе AWZ (Народное предприятие "Автомобильный завод Цвиккау") в г. Цвиккау уже тогда был достаточный опыт проектирования переднеприводных легковушек. Ведь до Второй мировой войны это было не что иное, как завод концерна Auto Union, где выпускали переднеприводные седаны и кабриолеты DKW F8.

Компактный силовой агрегат – 2-цилиндровый движок с коробкой – поместили между бампером и передней осью

Также Trabant получил несложную, но полностью независимую подвеску с поперечными верхними рессорами. Она не была компактной, но отбирала пространство у багажника и моторного отсека, а не у пассажирского отделения, и это было главное.

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Дуропластовая революция

Но самым интересным в "Траби" был кузов. В стремлении сэкономить на холоднокатаном листовом металле немцы сделали каркасную конструкцию. Кузов "Трабанта" был с остовом из стальных штамповок и с навесными панелями из формованого пластика. В принципе, большого чуда здесь не было – такая схема известна и обычно применяется на малотиражных моделях, где есть возможность вручную выклеить каждую пластиковую деталь в матрицу.

На самом деле Trabant не был сплошь пластиковым, из композитного материала делали только внешние панели. Но и это было круто.

Но изюминка Trabant`а была именно в пластике. Это был странный и малоизвестный материал, который чаще всего называют дуропластом. На языке ученых это была фенолформальдегидная смола, усиленная армирующим наполнителем. Сегодня в качестве последнего используют сверхпрочное волокно – карбоновые нити, раньше это было более доступное стекловолокно. А конструкторы завода в Цвиккау использовали ... хлопчатобумажный очес – отходы текстильного производства. Смесь этой субстанции с вышеупомянутой смолой могла формоваться штамповкой и быстро остывать прямо в пресс-формах – то есть немцы смогли поставить производство пластиковых деталей кузова на поток!

Правда, потом выяснилось, что такой кузов могут ... съесть мыши и даже свиньи, но это было лучше, чем у предшественника "Трабанта" – седана IFA F8 с его фанерой, оклеенной дермантином... Почему-то сложился стереотип, что Trabant благодаря дуропластовим панелям вышел легче, чем обычные авто. На самом деле, его 620 – 650 кг были чрезмерными для микролитражки габаритами 3400х1493х1460 мм – некоторые из одноклассников весили на центнер меньше. А, скажем, наш "Запорожец" ЗАЗ-965 при тех же примерно размерах имел 610 – 665 кг, хотя был целиком металлическим.

В эпоху своей молодости Trabant не был чересчур оригинальным. Однако за 30 лет на конвейере модель превратилась в экзотику

Но с другой стороны, отчасти именно благодаря нержавеющим панелям кузова "Траби" сохранились в большом количестве до наших дней – чтобы стать предметом культа и ностальгии по "старым добрым временам".

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