14:44, 17 грудня 0

Український дизайнер Роман Прядко не лише намалював комп'ютерні ілюстрації моделі, але й створив макет у масштабі 1:5.

"Ідея створення проекту "Запорожець" прийшла мені близько двох років тому, коли я навчався в Харківському автодорожньому університеті, на кафедрі автомобілів, – говорить автор проекту Роман Прядко. – Тобто, це був, по суті, мій дипломний проект. Основним завданням було створити автомобіль, який би виділявся на дорозі, мав свою історію та особливість. Ще одна важлива умова – в інтер'єрі та екстер'єрі мали бути не менше трьох елементів впізнаваності".

Виходячи з цього завдання, було прийнято рішення зробити сучасну версію "горбатого" ЗАЗ-965 та дати йому назву NEWera. "Разом з досвідченим професорсько-викладацьким складом ми провели обговорення та підготували технічні розрахунки, в тому числі і розрахунок аеродинамічних властивостей кузова, створили макет в масштабі 1:5, - говорить Роман. На жаль, для розробки ходової моделі в масштабі 1:1 не вистачило коштів.

Сучасний "Запорожець" близький по духу з такими автомобілями, як Fiat 500, Citroen C3 Pluriel, Mini Cooper, Volkswagen Beetle. Це динамічний, молодіжний, дводверний "фановий" автомобіль, що має ностальгічні "корені" в дизайні. Адже в проекті NEWera спробували зберегти дух бренду і, в водночас, інтерпретувати його на новий лад.

Також цікаво: 60 років "горбатому": звідки взявся "Запорожець"

Зовнішність: видозмінена форма екстер'єру ЗАЗ-965, частково, перегукується з оригіналом:

Багажне відділення в формі того самого “горба”

Високе розташування віконної лінії, "зябри" на боковинах кузова, які, в оригіналі, служили повітроприйомниками, тут же встановлені прорізи для відводу повітря з салону автомобіля:

Оптика автомобіля в хромованому ретро-стилі, зі світлодіодними елементами, які доповнюють і підкреслюють інноваційний дизайн автомобіля, рельєфне виконаня заглушки решітки радіатора між передніми ліхтарями:

За задумом розробника, завдяки своїм габаритам - 3825 x 1630 x 1550 мм, і колісній базі - 2320 мм, NEWera належить до В-сегменту. Салон, з посадкової схемою 2 + 2, вільно вміщає двох дорослих осіб спереду і двох дітей – ззаду.

Також цікаво: тюнінг "Запорожців": сьогодні і вчора

При розробці інтер'єру, ретельно опрацьовувалися окремі елементи внутрішнього простору:

Кермо з двома спицями в ретро-стилі, горизонтальна лінія на приладовій панелі з плавним вигином, яка функціонально стилізована під центральні і бічні дефлектори обдування, три круглих функціональних клавіші на центральній консолі, нижче яких розташувалася кнопка запуску двигуна:

Комбінація приладів, що має схожі елементи з оригіналом:

За словами автора, передбачається розробка кількох варіантів комплектацій автомобіля: NewEra cross, NewEra RS і NewEra Odessa. В якості силових агрегатів можуть бути як бензинові двигуни, так і електричний привод, з літій-іонними батареями.

У версії NewEra Odessa інтер'єр дещо перероблений:

інша форма приладової панелі, стилізована під дерево;

змінено управління клімат-системою;

інша комбінація приладів;

змінені бічні дефлектори обдування;

додані яскраві колірні тони.

Споживачами такого автомобіля автор бачить хлопця або дівчину віком 25-35 років або молоду сімейну пару.

Нагадаємо, що знайдено японського "брата" ЗАЗ-965..