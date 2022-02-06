В свое время ЗАЗ-1103 "Славута" претендовала на статус народного автомобиля. Между тем, к потребителю она пробивалась настолько долго, что мы могли вообще эту модель не увидеть. Тем более, на этом пути машина понесла определенные потери.

ЗАЗ-1103 “Славута” (1999 – 2011 гг.) – на сегодня последний автомобиль, созданный на Запорожском автозаводе. История его появления была несколько запутанной, но к счастью, на качествах машины это не отразилось. Хотя были годы, когда казалось, что “Славуту” Украина никогда не увидит.

На конец 1990-х годов, когда началось ее производство, “Славута” была уже старомодной – сказался долгий путь к конвейеру

Сначала была “Таврия” (1987 – 2007) – вполне современный для 1980-х годов компактный хетчбэк с тремя дверями и бойким моторчиком объемом 1,1 литра на 51 лошадиную силу. Революционная для ЗАЗа переднеприводная модель шла к конвейеру около 10 лет, попутно, уже с 1989 года, конструкторы готовили целую гамму вариаций на “таврическую” тему. При том что базовым кузовом считали трехдверку, готовились кроме того пятидверный хэтчбек, четырехдверный (!) хэтчбек, грузовой фургончик, седан и даже микровэн. Эти запорожские автомобили стоят отдельной публикации, к которой мы вскоре вернемся.

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Базовую "Таврию" ЗАЗ-1102 запустили в массовое производство в 1987-м году, а с другими кузовами вышла задержка. По состоянию на 1992 год ближайшими к серийному производству были две “дополнительные” модели. Во-первых, ЗАЗ-1105, которую тогда называли пятидверным хэтчбеком. Мы знаем эту машину как ЗАЗ-1105 “Дана“ (1994 – 1997 гг.), и она выпускалась заводом уже в статусе универсала. Почему же так? По понятиям 1980-х у “ноль пятой” был недостаточно длинный для универсала задний свес и чересчур наклоненная задняя (пятая) дверь. Поэтому на момент рождения ЗАЗ-1105 считали пятидверным хэтчбеком, хотя и несколько увеличенным по сравнению с трехдверным вариантом.

Вот так – в виде дизайнерских скетчей – публике была представлена перспективная линейка ЗАЗа. (Журнал "За рулем" № 7 от 1992 г.)

Еще большее чудо произошло с ЗАЗ-1103, который мы сегодня знаем как пятидверный лифтбек “Славута”. В те самые 1980-е эта модель заявлялась как классический четырехдверный седан. Хотя внешне опытные образцы были очень похожи на “Славуту”, это был действительно седан – с отделенным от салона багажником и обычной короткой крышкой на нем. Дело в том, что этот тип кузова традиционно был популярен в СССР, поэтому его и решили использовать даже на компактной, отнюдь не представительской модели.

Редкое фото: будущая “Славута” ЗАЗ-1103 – тогда, когда она была еще седаном

Но пока ЗАЗ-1103 готовился к выпуску, в рыночных раскладах многое поменялось. В 1990-е, когда в Украину попало уже немало подержанных и новых иномарок, многим стало понятно, что небольшой машине В-класса больше подходит не малопрактичний кузов седан, а хэтчбек или его более длинная версия лифтбек. Через большую ляду их багажника, да еще при сложенном заднем сиденье, можно положить в салон крупногабаритный груз. Поэтому относительно седана ЗАЗ-1103 запорожские конструкторы задумались.

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Да, один хэтч в модельной гамме ЗАЗа уже был – трехдверная “Таврия”. Но в эпоху экономических неурядиц, которые как раз настали, для большинства покупателей он становился единственным автомобилем в семье – и он должен был быть более вместительным и практичным. Седан имел большую длину, но не такой удобный багажник – будут ли покупать их в достаточные количества? Поэтому седан решили переделать в лифтбек, увеличив дверной проем багажника вплоть до крыши и превратив малую крышку в большой люк с окном.

В превращении седана в лифтбек был смысл: бюджетный автомобильчик должен был быть максимально практичным

Так уже в 1994 году ЗАЗ-1103 стал той “Славутой”, какой мы ее теперь знаем. Осенью 1995 года готовый пятидверный лифтбек показали общественности. Между тем именно тогда, в середине 1990-х, Запорожский автозавод практически останавливался. Из-за финансовых проблем в стране упал спрос, из-за попыток уменьшить себестоимость снизилось качество, из-за особенностей законодательства таяли оборотные средства. Заднемоторный “Запорожец” – наиболее прибыльную модель – сняли с производства, трехдверные “Таврии” продавались из рук вон плохо. Казалось, заводу уже не до новых моделей. Но конструкторы и технологи не покидали своих кульманов.

К счастью, наконец нашелся инвестор – корейская компания Daewoo Motors. На ее деньги проект "Славуты" довели до кондиций массового производства и 17 марта 1999 г. запустили конвейер. К тому времени на Запорожском автозаводе уже действовала система контроля качества от Daewoo Motors, поэтому машина получилась достаточно качественной.

"Славуту" выпускали в течение 12 лет, качество было вполне удовлетворительным – в большой степени благодаря участию Daewoo Motors

В течение нескольких лет это был самый доступный новый автомобиль в Украине, модель уверенно держалась на конвейере вплоть до глобального кризиса 2008-го. Корпорация "УкрАвто" (владелец ЗАЗа) в августе 2008 г. собиралась остановить ее производство, но в конце концов производство продолжалось до конца января 2011-го. Всего за 12 лет собрали 140 тыс. “Славут”. На вторичном рынке Украины это и сегодня один из самых популярных автомобилей нижнего ценового сегмента.

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