Свого часу ЗАЗ-1103 "Славута" претендувала на статус народного автомобіля. Між тим, до споживача вона пробивалася настільки довго, що ми могли взагалі цю модель не побачити. Тим більше на цьому шляху машина зазнала певних втрат.

ЗАЗ-1103 “Славута” (1999 – 2011 рр.) – на сьогодні останній автомобіль, створений на Запорізькому автозаводі. Історія його появи була дещо заплутаною, але на щастя, на якостях машини це не відбилося. Хоча були роки, коли здавалося, що “Славуту” українці ніколи не побачать.

На кінець 1990-х років, коли розпочалося її виробництво, “Славута” була вже старомодною – дався взнаки довгий шлях до конвеєра

Спочатку була “Таврія” (1987 – 2007) – цілком сучасний для 1980-х років компактний хетчбек з трьома дверима і жвавим моторчиком об’ємом 1,1 літра на 51 кінську силу. Революційна для ЗАЗа передньопривідна модель йшла до конвеєра близько 10 років, попутно, вже з 1989 року, конструктори готували цілу гаму варіацій на “таврійську” тему. При тому що базовим кузовом вважали тридверку, готувалися ще й п’ятидверний хетчбек, чотиридверний (!) хетчбек, вантажний фургончик, седан і навіть мікровен.

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Базову “Таврію” ЗАЗ-1102 запустили у масове виробництво 1987-го року, а з іншими кузовами вийшла затримка. Станом на 1992 рік найближчими до серійного виробництва були дві “додаткові” моделі. По-перше ЗАЗ-1105, яку тоді називали п’ятидверним хетчбеком. Ми знаємо цю машину як ЗАЗ-1105 “Дана“ (1994 – 1997 рр.) і вона випускалася заводом вже в статусі універсала. Чому ж так? За поняттями 1980-х у “нуль п’ятої” був недостатньо довгий для універсалу задній звис і надто похилі задні двері. Тому на момент народження ЗАЗ-1105 вважали п’ятидверним хетчбеком, хоча і дещо збільшеним у порівнянні з тридверним варіантом.

Ось так – у вигляді дизайнерських скетчів – публіці була представлена перспективна лінійка ЗАЗу. (Журнал “За рулем” № 7 від 1992 р.)

Ще більше диво сталося з ЗАЗ-1103, який ми сьогодні знаємо як п’ятидверний ліфтбек “Славута”. В ті самі 1980-ті ця модель заявлялася як класичний чотиридверний седан. Хоча зовні дослідні зразки були дуже схожі на “Славуту”, це був справді седан – з відокремленим від салону багажником та звичайною короткою кришкою на ньому. Річ у тому, що цей тип кузову традиційно був популярним в СРСР, тому його і вирішили використати навіть на компактній, аж ніяк не представницькій моделі.

Рідкісне фото: майбутня “Славута” ЗАЗ-1103 – тоді, коли вона була ще седаном

Але поки ЗАЗ-1103 готувався до випуску, в ринкових розкладах багато що помінялося. У 1990-ті, коли в Україну потрапило вже чимало вживаних та нових іномарок, багатьом стало зрозуміло, що невеликій машині В-класу більше личить не малопрактичний кузов седан, а краще підійде хетчбек або його більш довга версія ліфтбек. Через велику ляду їхнього багажника, та ще при складеному задньому сидінні, можна покласти до салону великогабаритний вантаж. Тому щодо седану ЗАЗ-1103 запорізькі конструктори замислилися.

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Так, один хетч у модельній гамі ЗАЗу вже був – тридверна “Таврія”. Але в добу економічних негараздів, які саме настали, для більшості покупців він ставав єдиним автомобілем у родині – і він мав бути більш містким і практичним. Седан мав більшу довжину, але не такий зручний багажник – чи будуть купувати їх у достатні кількості? Тому седан вирішили переробити на ліфтбек, збільшивши проріз багажника аж до даху і перетворивши малу кришку на ляду з вікном.

В перетворенні седану на ліфтбек був сенс: бюджетний автомобільчик мав бути максимально практичним

Так уже 1994 року ЗАЗ-1103 став тією “Славутою”, якою ми її тепер знаємо. Восени 1995 року готовий п’ятидверний ліфтбек показали громадськості. Між тим саме тоді, у середині 1990-х, Запорізький автозавод практично зупинявся. Через фінансові проблеми у країні впав попит, через спроби зменшити собівартість знизилася якість, через особливості законодавства танули обігові кошти. Задньомоторний “Запорожець” – найбільш прибуткову модель – зняли з виробництва, тридверні “Таврії” продавалися геть погано. Здавалося, заводу вже не до нових моделей. Але конструктори і технологи не полишали своїх кульманів.

На щастя, нарешті знайшовся інвестор – корейська компанія Daewoo Motors. На її гроші проєкт “Славути” довели до кондицій масового виробництва і 17 березня 1999 р. запустили конвеєр. На той час на Запорізькому автозаводі вже діяла система контролю якості від Daewoo Motors, тому машина вийшла достатньо якісною.

“Славуту” випускали протягом 12 років, якість її була цілком задовільною – великою мірою завдяки участі Daewoo Motors

Протягом кількох років це був найдоступніший новий автомобіль в Україні, модель впевнено трималася на конвеєрі аж до глобальної кризи 2008 -го. Корпорація “УкрАвто” (власник ЗАЗу) у серпні 2008 р. збиралася зупинити її виробництво, але врешті-решт виробництво тривало до кінця січня 2011-го. Всього за 12 років склали 140 тисяч “Славут”. На вторинному ринку України це і сьогодні один з найпопулярніших автомобілів нижнього цінового сегмента.

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