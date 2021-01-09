Цей автомобіль з'явився не в той час, коли він був потрібен.

Здавалося б, додали машині ззаду високий дах, а як змінилася вона – як візуально, так і за функціоналом! Хочеш – випускай вантажо-пасажирський варіант із зйомними сидіннями, хочеш – обладнай туристичну модифікацію на кшталт мінікемпера, та й вантажний фургон у такому образі ніхто не заборонить.

Концепція багатоцільового авто з високою задньою частиною, побудованого на базі легкової моделі, на початку 1990-х була відомою, але масовое поширення отримала пізніше

А взагалі-то творці цієї моделі вважали її тридверним універсалом. Адже має вона два ряди сидінь, великий багажник та розтягнуту у порівнянні з хетчбеком базу.

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Але зі стандартної “Таврії” таку машину не побудувати – потрібен більш міцний кузов, та й базу, певна річ, так просто не продовжити. Подібний варіант був у портфелі НТЦ “ЗАЗ-автотехніка” – Науково-технічного центру, такого собі придворного “зазівського” ательє з розробки особливих модифікацій на базі серійної продукції Запорізького автозаводу.

У першій половині 1990-х на базі “Таврії” було створено ціле сімейство легкої комерційної техніки. На жаль, ринок не був готовий до нього

Ще у 1990-му році НТЦ “ЗАЗ-автотехніка” створив лінійку вантажівок на основі “Таврії”. Базовою була модель ЗАЗ-1306, точніше, це було шасі, що являло собою передню частину хетчбєка із “вживленою” класичною лонжеронною рамою, яка тягнеться від кабіни назад.

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Колісну базу у порівнянні із хетчем подовжили на 127 мм, але головне, що машина мала власну задню підвіску – залежну, на повздовжніх ресорах. Вона вийшла трохи важчою сама по собі (плюс 15 кг), але витримувала на 100 кг більше вантажу і забирала менше простору у багажному відсіку.

Придворне ательє ЗАЗу – НТЦ “ЗАЗ-автотехніка” створювало свої вантажівки та універсали на базі шасі ЗАЗ-1306 власної розробки

На цьому шасі у 1993-94 рр. і створили показаний тут універсал ЗАЗ-1701. У своїй першій генерації він мав стандартній задній борт від “Таврії”, але незабаром корму допрацювали, зрівнявши низ прорізу задньої двері із підлогою. На міцності кузова це не відбилося (оскільки – рама!), а розміщувати вантаж стало зручніше.

Зверніть увагу на дах кабіни ЗАЗ-1701: там знайшлося місце для зовнішнього багажника

На жаль, універсал із високим дахом так і залишився у кількох екземплярах, виготовлених на дослідній ділянці НТЦ. Завод ЗАЗ в цілому ідею схвалив, але запускати ЗАЗ-1701 у серію не став. Виробничі плани, які мав тоді автогігант, були зорієнтовані на масове виробництво популярних тоді “Таврій” і “Славут”, а розмінюватися на дрібносерійні моделі не мав змоги. На жаль, великого попиту, який зробив би випуск універсала рентабельним, очікувати тоді не доводилося. І попри все, ЗАЗ-1701 залишився в історії як один з гідних варіантів “Таврії”, що даремно не отримав популярності.

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