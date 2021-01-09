Этот очень интересный автомобиль упустил свое время.

Казалось бы, всего лишь добавили машине сзади высокую крышу, а как она изменилась – как визуально, так и по функционалу! Хочешь – выпускай грузопассажирский вариант со съемными сиденьями, хочешь – оборудуй туристическую модификацию а-ля мини-кемпер, да и грузовой фургон в таком облике никто не запретит.

Концепция многоцелевого автомобиля с высокой задней частью, построенного на базе легковушки, в начале 1990-х была известна, но масовое распространение получила позже

А вообще-то сами создатели этой модели считали ее трехдверным универсалом. Что и не удивительно, ведь имеет она два ряда сидений, большой багажник и растянутую по сравнению с хетчбеком базу.

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Но из стандартной "Таврии" такую ​​машину не построить – нужен более прочный кузов, и базу, конечно, так просто не растянуть. Подобный вариант был в портфеле НТЦ "ЗАЗ-Автотехника" – Научно-технического центра, такого себе придворного "зазовского" ателье по разработке особых модификаций на базе серийной продукции Запорожского автозавода.

В первой половине 1990-х на базе "Таврии" было создано целое семейство легкой коммерческой техники. К сожалению, рынок не был готов к нему

Еще в 1990 году НТЦ "ЗАЗ-Автотехника" создал линейку малых грузовиков на основе "Таврии". Базовой была модель ЗАЗ-1306, точнее, это было шасси, которое представляло собой переднюю часть хетчбека с "вживленной" классической лонжеронной рамой, которая тянется от кабины назад.

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Колесную базу по сравнению с хэтчем удлинили на 127 мм, но главное, что машина имела собственную заднюю подвеску – зависимую, на продольных рессорах. Она вышла немного тяжелее сама по себе (плюс 15 кг), но выдерживала на 100 кг больше груза и отнимала меньше пространства в багажном отсеке.

Придворное ателье ЗАЗа – НТЦ "ЗАЗ-Автотехника" создавало свои грузовики и универсалы на базе шасси ЗАЗ-1306 собственной разработки

На этом шасси в 1993-94 гг. и создали показанный здесь универсал ЗАЗ-1701. В своей первой генерации он имел стандартной задний борт от "Таврии", но вскоре корму доработали, сровняв низ проема задней двери с полом. На прочности кузова это не отразилось (поскольку – рама!), а грузить машину стало удобнее.

Обратите внимание на крышу кабины ЗАЗ-1701: там нашлось место для внешнего багажника

К сожалению, универсал с высокой крышей так и остался в нескольких экземплярах, изготовленных на опытном участке НТЦ. Завод ЗАЗ в целом идею одобрил, но запускать ЗАЗ-1701 в серию не стал. Производственные планы, которые имел тогда автогигант, были ориентированы на массовое производство популярных тогда "Таврий" и "Славут", а размениваться на мелкосерийные модели не мог. К сожалению, большого спроса, который сделал бы выпуск универсала рентабельным, ожидать тогда не приходилось. Но несмотря на все, ЗАЗ-1701 остался в истории как один из достойных вариантов "Таврии", который не получил популярности не по своей вине.

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