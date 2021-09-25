Це були ті старі добрі часи, коли мало не кожна масова модель автомобіля мала заводську версію з відкритим кузовом. Не обійшла ця мода і Запорізький автомобільний завод.

Це сьогодні кабріолети, навіть побудовані на базі недорогих моделей, виокремлені в окрему, таку собі елітну касту. А колись кожен аж ніяк не багатий автомобіліст (звичайно, закордонний) міг придбати такий легковажній і фановий автомобіль, як кабріолет.

Унікальну “Таврію ландо” – одну з трьох колись випущених – вперше показали на фестивалі OldCarLand

Точніше, не кожна з цих недорогих відкритих машин була саме кабріолетом, частіше траплялися тарга і ландо, яким простіше забезпечити міцність кузова і безпеку на випадок перевертання при ДТП. Приблизно такою могла б бути і ЗАЗ-11025 “Таврія”.

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Запорізькі дизайнери створили гармонійний образ: і з піднятим, і з опущеним м’яким верхом “Таврія ландо” має привабливий вигляд

Цей запорізький автомобіль чомусь вийшов загадковим. Так, невідомий рік створення моделі, кількість випущених екземплярів, існує плутанина з заводським індексом (ЗАЗ-11025 чи -110260).

За однією з версій, відкриту “Таврію” створювали у придворній структурі ЗАЗу – Науково-технічному центрі “ЗАЗ Автотехніка”. Зазначений НТЦ розробляв на базі “Таврії” різні версії кузовів: рамні пікапи, фургони й холодильники, універсал з високим дахом, шасі під самоскиди тощо. Цікаво, що на рекламних фото продукції НТЦ “ЗАЗ Автотехніка” автомобіля з кузовом ландо немає.

Друга з відомих “Таврій ландо” – бежева на легкосплавних дисках. Схоже, її тестували в Греції, потім вона була в Македонії, пізніше потрапила до Естонії

Історики українського автопрому говорять про три випущених екземпляри “Таврії ландо”: червоний (зараз в Києві), бежевий (кілька років тому сплив в Македонії і проданий в Естонію) і третій невідомого кольору, неначе розбитий в краш-тестах незабаром після виготовлення.

“Таврія ландо” свого часу могла б мати непоганий попит у країнах з теплим кліматом.

Показаний на осінньому фестивалі OldCarLand-2021 червоний екземпляр ЗАЗ-11025 кілька років простояв у дизайн-центрі ЗАЗу, звідки потрапив у приватну колекцію. У майстерні клубу OldCarService він пройшов невелике відновлення, хоча в цілому стан відповідає поняттю “як новий”.

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Цікаво, що під капотом машини – 1,1-літровий двигун з моноінжектором! До речі, цей факт, а також панель приладів найпростішого з доступних для “Таврій” типу говорять за те, що машина була створена на початку 1990-х, коли не існувало “люксових” панелей і моторів МеМЗ з класичним багатоточковим інжектором.

Схоже, це третій екземпляр “Таврії ландо” – той самий, який ще у 1990-ті неначе розбили під час краш-тестів

Як і в усіх бюджетних кабріолетів (назвемо так усі машини з м’яким дахом), у “Таврії ландо” відмінностей від тридверного хетчбека небагато. Це дах з підсиленим каркасом, з великим люком над передніми сидіннями й з відсутньою задньою частиною. Також у даху допрацьовані середня стійка і зона, з якої раніше “виростала” задня стійка. Багажник у машини в принципі є, каркас тенту багато місця не займає. Але для доступу у вантажний відсік залишилася доволі вузька щілина, прикрита, до речі, оригінальною кришкою – це не обрізана ляда “тридверки”, як може здаватися на перший погляд.

Рекламне фото фірми НТЦ “ЗАЗ Автотехніка”, яка у 1990-ті розробляла власні варіанти кузовів “Таврії”. Ландо в лінійці немає

В наш час цей добре збережений екземпляр заводської версії “Таврії ландо” схоже, єдиний в Україні. Машина є частиною експозиції музею “Колеса історії”, який має незабаром відкритися у Києві.

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