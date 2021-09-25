Это были те старые добрые времена, когда чуть ли не каждая массовая модель автомобиля имела заводскую версию с открытым кузовом. Не обошла эта вполне положительная мода и Запорожский автомобильный завод.

Это сегодня кабриолеты, даже построенные на базе недорогих моделей, выделены в отдельную, некую элитную касту. А когда-то каждый отнюдь не богатый автомобилист мог приобрести такой легкомысленный и фановый автомобиль, как кабриолет.

Уникальную "Таврию ландо" – одну из трех некогда выпущенных – впервые показали на фестивале OldCarLand

Точнее, не каждая из этих недорогих открытых машин была именно кабриолетом, чаще попадались тарга и ландо, которым проще обеспечить прочность кузова и безопасность на случай переворачивания при ДТП. Примерно такой могла бы быть и ЗАЗ-11025 "Таврия".

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Запорожские дизайнеры создали гармоничный образ: и с поднятым, и с опущенным мягким верхом "Таврия ландо" имеет привлекательный вид

Этот запорожский автомобиль почему-то вышел загадочным. Так, неизвестен год создания модели, количество выпущенных экземпляров, имеет место путаница с заводским индексом (ЗАЗ-11025 или -110260). По одной из версий, открытую "Таврию" создавали в придворной структуре ЗАЗа – Научно-техническом центре "ЗАЗ Автотехника". Указанный НТЦ разрабатывал на базе "Таврии" разные версии кузовов: рамные пикапы, фургоны и холодильники, универсал с высокой крышей, шасси под самосвалы и др. Интересно, что на рекламных фото продукции НТЦ "ЗАЗ Автотехника" автомобиля с кузовом ландо нет.

Вторая из известных "Таврий ландо" – бежевая на легкосплавных дисках. Похоже, ее тестировали в Греции, затем она была в Македонии, позже попала в Эстонию

Историки украинского автопрома говорят о трех выпущенных экземплярах "Таврии ландо": красный (сейчас в Киеве), бежевый (несколько лет назад всплыл в Македонии и был продан в Эстонию) и третий неизвестного цвета якобы разбит в краш-тестах вскоре после изготовления.

"Таврия ландо" в свое время могла бы иметь неплохой спрос в странах с теплым климатом.

Показанный на осеннем фестивале OldCarLand-2021 красный экземпляр ЗАЗ-11025 несколько лет простоял в дизайн-центре ЗАЗа, откуда попал в частную коллекцию. В мастерской клуба OldCarService он прошел небольшое восстановление, хотя в целом состояние соответствует понятию "как новый".

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Интересно, что под капотом машины – 1,1-литровый двигатель с моноинжектором! К слову, этот факт, а также панель приборов простейшего из доступных для "Таврий" типа говорят о том, что машина была создана в начале 1990-х, когда не существовало "люксовых" панелей и моторов МеМЗ с классическим многоточечным инжектором.

Похоже, это третий экземпляр "Таврии ландо" – тот самый, который еще в 1990-е якобы разбили во время краш-тестов

Как и у всех бюджетных кабриолетов (назовем так все машины с мягкой крышей), у "Таврии ландо" отличий от трехдверного хэтчбека немного. Это крыша с усиленным каркасом, с большим люком над передними сиденьями и с отсутствующей задней частью. Также у крыши доработаны средняя стойка и зона, из которой раньше "вырастала" задняя стойка. Багажник у машины в принципе есть, каркас тента много места не занимает. Но для доступа в грузовой отсек осталась довольно узкая щель, прикрытая, кстати, оригинальной крышкой – это не обрезанная третья дверь "трехдверки", как может показаться на первый взгляд.

Рекламное фото фирмы НТЦ "ЗАЗ Автотехника", которая в 1990-е разрабатывала собственные варианты кузовов "Таврии". Ландо в линейке нет

В наше время этот хорошо сохранившийся экземпляр заводской версии "Таврии ландо", похоже, единственный в Украине. Машина является частью экспозиции музея "Колеса истории", который вскоре должен открыться в Киеве.

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