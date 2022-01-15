Ця невеличка машинка поєднує у собі кілька цінних якостей. І незважаючи на купу недоліків, ЗАЗ-1103 "Славута" все ще може бути корисною багатьом громадянам – хоча й не усім. Кому ж саме?

“Славута” ЗАЗ-1103 (1998 – 2011 рр.) – автомобіль, спроєктований і запущений у виробництво в Україні, тому він викликає у нас особливі відчуття. Але навіть попри патріотичні міркування, цей п’ятидверний ліфтбек гідний уваги.

Для середини 1990-х років ЗАЗ-1103 був цілком адекватним авто. Більшість недоліків пояснювалися його бюджетним сегментом – В-класом за європейською класифікацією

Отже, “Славута” - компактне авто європейського В-класу, з 5-місним кузовом, трансформованим багажним відділенням та простою і невибагливою технічною начинкою.

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Якщо коротко, “Славута” на сьогодні поєднує у собі відразу кілька принципово важливих для споживача якостей:

Низька ціна

Доступний сервіс

Широкий вибір на вторинному ринку

Найсвіжіша конструкція серед доступних моделей

Звісно, похвалитися такими перевагами можуть і кілька інших моделей на вторинному ринку, але мало кому вдається увібрати їх у себе одночасно. З іншого боку, далеко не кожен екземпляр ЗАЗ “Славута” відповідає усім зазначеним вимогам.

ЗАЗ “Славута” – це псевдоседан: триоб’ємний силует, але велика кришка просторого багажника піднімається разом з вікном.

Та й якщо говорити в цілому, у останньої суто “зазівської” моделі було як чимало плюсів, так і недоліків. Розглянемо їх по черзі.

Переваги ЗАЗ “Славута”

Всі ЗАЗ-1103 були випущені після 1998 року, коли на Запорізький автозавод прийшла корпорація Daewoo Motors і запровадила в його цехах майже корейський рівень якості. На жаль, більшість наявних нині в Україні “Славут” через поважний вік і великий пробіг цю перевагу вже втратили.

Усі три двигуни “Славути” мають непогані характеристики, але за сучасними мірками відрізняються невеликим ресурсом: 100 – 150 тис. км до капремонту

Якщо умовно взяти до уваги новий, щойно з конвеєру автомобіль ЗАЗ-1103, він може привабити автомобіліста передньомоторним компонуванням, передніми ведучими колесами та своїм жвавим і вельми економічним силовим агрегатом. Двигун може бути об’ємом 1,1 л, 1,2 л або 1,3 л, як з карбюратором, так і з інжектором.

Також “Славута” сподобається багатьом споживачам за 5-дверний зручний кузов, який після складання заднього сидіння дозволяє завантажити через п’яті двері доволі габаритний вантаж. Корисний об’єм сягає 740 л, а високо піднімати багаж не доведеться, оскільки борта немає і підлога лише у 760 мм від землі.

Багажник ліфтбека від ЗАЗу достатньо місткий як у вихідному стані (300 л), так і при складеному сидінні (740 л)

До “Славути”, як і до всього “таврійського” сімейства, і сьогодні нескладно придбати будь-які запчастини – кузовні, силового агрегату. Дуже добре, що всі ці українські моделі добре знають на СТО, і важливо, що механіки не відмовляються їх ремонтувати, як це буває з деякими іншими старими вітчизняними машинами.

Недоліки “Славути”

Для потенційного власника “Славути” будуть важливими кілька негативних моментів. В першу чергу – кузов, який не відрізняється особливим антикорозійним захистом. Тож багато ”Славут” гнилі зсередини (саме зсередини, адже лакофарбове покриття після 1998 року стало якісним), і на це слід зважати в першу чергу. З іншого боку, ті машини, які були ретельно “задуті” власниками після покупки, проблем з іржею не мають.

“Славута” комплектувалася торпедо двох типів – базовим і “люксовим”. Дорожча версія подобається не всім водіям: вона більш громіздка

По-друге – двигуни “Славути”, особливо 1,1-літровий. Вони мають обмежений ресурс до капремонту (100 – 150 тис. км). Однак навіть нещодавно відкапіталений мотор не прослужить “іномарочних” термінів, адже якість запчастин до будь-яких ЗАЗів сьогодні не висока. Цікаво, що й ціни на комплектуючі малоприємні, по багатьох позиціях вони сягають цін на запчастини до машин більшого класу, наприклад, ВАЗ-2109/-2108.

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Комфорт цієї моделі не дуже великий – заднє сидіння затісне, шумоізоляція така собі, пластик оздоблення салону жорсткий і шумний. Але для потенційного власника “Славути” це аж ніяк не найважливіша обставина.

Набагато важливіше те, що в цілому не дуже великий ресурс мають деталі ходової частини та рульового управління. Хоча тут є такий нюанс: на більшості машин витратні деталі давно замінили неоригінальними, а вони часом виявляються більш довговічними.

Ходова частина ЗАЗ-1103 однакова з “Таврією”, тобто проста і невибаглива. Але в ній чимало недовговічних деталей

Чи варто купувати “Славуту”

Рішення про придбання цієї моделі можна приймати, спираючись крім іншого і на наведену вище інформацію. Але якщо говорити коротко, є дві умови, які зроблять покупку ЗАЗ-1103 безпомилковою:

Ідеальний стан конкретного екземпляра Ціна нижче середньої (середньоринкова ціна гідного екземпляра ЗАЗ-1103 сягає 1,5 – 2 тис. доларів)

Ми б не радили купувати “Славуту” - та й базову “Таврію” – у стані “під реставрацію”. Серйозний ремонт буде коштувати аж ніяк не дешевше, аніж будь-якої більшої машини, а на виході ви все одно отримаєте немолодий автомобіль В-класу, який в принципі не може коштувати помітних грошей.

Рекомендація Авто24

Шукайте “Славуту” в ідеальному стані – це буде гарантований спосіб не помилитися з вибором. І потім треба буде дбайливо ставитися до своєї машини: не перевантажувати, не пропускати ТО, не вбивати її на вибоїнах та путівцях. Адже ЗАЗ-1103 як машина В-класу в принципі не відрізняється особливою фізичною міцністю. Якщо ж вам потрібен транспорт для більш суворого поводження, оберіть краще що-небудь з ВАЗів – які, між іншим, випускалися також і в Україні. За ту ж суму Жигулі” або “Самара” будуть в дещо гіршому стані, але їхні витриваліші мотори, більш міцні кузов та ходова частина в подальшому дозволять зекономити на ремонтах.

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