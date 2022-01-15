Эта небольшая машинка сочетает в себе несколько ценных качеств. И несмотря на кучу недостатков, ЗАЗ-1103 "Славута" все еще может быть полезной многим гражданам – хотя и не всем. Кому же именно?

“Славута” ЗАЗ-1103 (1998 – 2011 гг.) – автомобиль, спроектированный и запущенный в производство в Украине, поэтому он вызывает у нас особые чувства. Но даже не принимая во внимание патриотические соображения, этот пятидверный лифтбек – машина, достойная внимания.

Для середины 1990-х ЗАЗ-1103 был вполне адекватным авто. Большинство недостатков объяснялись его бюджетным сегментом – В-классом по европейской классификации

Итак, "Славута" – компактное авто европейского В-класса, с 5-местным кузовом, трансформированным багажным отделением и простой и неприхотливой технической начинкой.

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Если коротко, “Славута” на сегодня сочетает в себе сразу несколько принципиально важных для потребителя качеств:

Низкая цена

Доступный сервис

Широкий выбор на вторичном рынке

Самая свежая конструкция среди доступных моделей

Конечно, похвастаться такими преимуществами могут и несколько других моделей на вторичном рынке, но мало кому удается вобрать их в себя одновременно. С другой стороны, далеко не каждый экземпляр ЗАЗ “Славута” отвечает всем указанным требованиям.

ЗАЗ "Славута" – это псевдоседан: трехобъемный силуэт, но большая крышка просторного багажника поднимается вместе с окном.

Да и если говорить в целом, у последней сугубо “зазовской” модели было как немало плюсов, так и недостатков. Рассмотрим их по очереди.

Преимущества ЗАЗ “Славута”

Все ЗАЗ-1103 были выпущены после 1998 года, когда на Запорожский автозавод пришла корпорация Daewoo Motors и ввела в его цехах почти корейский уровень качества. К сожалению, большинство имеющихся ныне в Украине “Славут” из-за почтенного возраста и большого пробега проявление этого преимущества уже потеряли.

Все три двигателя “Славуты” имеют неплохие характеристики, но по современным меркам отличаются небольшим ресурсом: 100 – 150 тыс. км до капремонта

Если условно принять во внимание новый, только что с конвейера автомобиль ЗАЗ-1103, он может привлечь автомобилиста переднемоторной компоновкой, передними ведущими колесами и своим оживленным и весьма экономичным силовым агрегатом. Двигатель может быть объемом 1,1 л, 1,2 л или 1,3 л, как с карбюратором, так и с инжектором.

Также “Славута” понравится многим потребителям за 5-дверный удобный кузов, который после сборки заднего сиденья позволяет загрузить через пятую дверь довольно габаритный груз. Полезный объем достигает 740 л, а высоко поднимать багаж не придется, поскольку борта нет и пол всего в 760 мм от Земли.

Багажник лифтбека от ЗАЗа достаточно вместительный как в исходном состоянии (300 л), так и при сложенном сидении (740 л)

К “Славуте”, как и ко всему “Таврическому” семейству, и сегодня несложно приобрести любые запчасти – кузовные, силового агрегата. Очень хорошо, что все эти украинские модели хорошо знают на СТО, и важно, что механики не отказываются их ремонтировать, как это имеет место с некоторыми другими старыми отечественными машинами.

Недостатки “Славуты”

Для потенциального владельца "Славуты" будут важными несколько негативных моментов. В первую очередь – кузов, который не отличается особой антикоррозийной защитой. Поэтому много "Славут" гнили изнутри (именно изнутри, ведь лакокрасочное покрытие после 1998 года стало качественным), и это следует учитывать в первую очередь. С другой стороны, те машины, которые были тщательно “задуты” владельцами после покупки, проблем с ржавчиной не имеют.

“Славута” комплектовалась торпедами двух типов – базовым и “люксовым”. Более дорогая версия нравится не всем водителям: она более громоздкая

Во-вторых – двигатели “Славуты”, особенно 1,1-литровый. Они имеют ограниченный ресурс до капремонта (100 – 150 тыс. км). Но и даже недавно откапиталенный мотор не прослужит "иномарочных" сроков, ведь качество запчастей к любым ЗАЗам сегодня невысокое. Интересно, что и цены на комплектующие малоприятные, по многим позициям они достигают цен на запчасти к машинам большего класса, например, тольяттинских ВАЗ-2109/-2108.

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Комфорт этой модели не очень большой – заднее сиденье тесное, шумоизоляция так себе, пластик отделки салона жесткий и шумный. Но как по нам, для потенциального владельца “Славуты” это отнюдь не самое важное обстоятельство.

Гораздо важнее то, что в целом не очень большой ресурс детали ходовой части и рулевого управления. Хотя здесь есть такой нюанс: на большинстве машин расходные детали давно заменили неоригинальными, а они порой оказываются более долговечными.

Ходовая часть ЗАЗ-1103 одинакова с “Таврией”, то есть проста и неприхотлива. Но в ней немало недолговечных деталей

Стоит ли покупать “Славуту”

Решение о приобретении этой модели можно принимать, опираясь помимо прочего и на приведенную выше информацию. Но если говорить коротко, есть два условия, которые сделают покупку ЗАЗ-1103 безошибочной:

Идеальное состояние конкретного экземпляра Цена ниже средней (среднерыночная цена достойного экземпляра ЗАЗ-1103 достигает 1,5 – 2 тыс. долларов)

Мы бы не советовали покупать “Славуту” и базовую “Таврию” – в состоянии “под реставрацию”. Серьезный ремонт будет стоить никак не дешевле любой большей машины, а на выходе вы все равно получите немолодой автомобиль В-класса, который в принципе не может стоить заметных денег.

Рекомендация Авто24

Ищите “Славуту” в идеальном состоянии – это будет верный способ не ошибиться с выбором. И потом надо будет бережно относиться к своей машине: не перегружать, не пропускать ТО, не убивать ее на ухабах и проселочных дорогах. Ведь ЗАЗ-1103 как машина В-класса в принципе не отличается особой физической прочностью. Если же вам нужен транспорт для более сурового обращения, выберите лучше что-нибудь из ВАЗов – которые, между прочим, выпускались также и в Украине. За ту же сумму “Жигули” или "Самара" будут в несколько худшем состоянии, но их выносливые моторы, более прочные кузов и ходовая часть в дальнейшем позволят сэкономить на ремонтах.

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