Здається, про українську “Таврія” ми знаємо все – і родовід, і слабкі місця, і переваги, і ціни... Але існували "Таврії", про які ми не знаємо нічого...

Перші прикидки по перспективній передньопривідній моделі у “Запоріжжі“ почали робити ще наприкінці 1960-х, коли стало зрозуміло, що така компоновка витісняє задній привід на масових малолітражках. В цілому автомобіль був готовий через десять років, але замість стати на конвеєр йому довелося стояти... у черзі – на фінансування виробництва. Адже своїх ресурсів ЗАЗ не мав, а багатомільйонні інвестиції заводи тоді отримували “згори“ – від своїх міністерств.

“Таврія” як нова базова модель Запорізького автозаводу стала основою для цілої лінійки моделей, серед яких виявилося кілька вдалих

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За ці роки проєкт майбутньої “Таврії” – цілком актуальний як на свій час – старішав, його вдосконалювали, намагаючись утримати в фарватері мейнстріму. Про те, якою ціною це вдалося, можна написати окрему статтю, але сьогодні нам цікаво інше.

Модифікація “Таврії” з правим кермом була спроєктована на першому етапі роботи над новою модельною гамою ЗАЗу

Незважаючи на затримку з запуском у серію, конструктори Запорізького автозаводу не лише продовжували вдосконалювати майбутню новинку, а й працювали над розширенням модельної гами. І ось якими проєктами вони наповнили свій портфель.

Чотиридверний хетчбек

Запорізькі маркетологи розуміли, що тридверний автомобіль не матиме абсолютного успіху в країні, яка зневажала “Запорожці“ саме за недостатню кількість дверей. Переробити “Таврію” на “п’ятидверку”, схоже, було недешево, а наближення ціни до тольяттінських “вісімок“ та “дев`яток“ було вже небезпечним – за близького цінника покупець обрав би “Самару".

Тому більш комфортабельному хетчбеку вирішили дати чотири двері – три пасажирські і одну багажну. Тобто праворуч прорізали двоє дверцят, а на лівому борті залишили одну – широку, “таврійську“. Цей цікавий проект не отримав продовження.

У чотиридверної версії “Таврії” мало бути двоє дверей на правому борту і одні великі – на лівому. Четверті двері – ляда багажника – залишилися на місці

Пятидверний хетчбек

Але повноцінний п’ятидверний хетч радянські конструктори ЗАЗу теж спроектували. Пізніше деякі інші автовиробники (пригадайте хоча б Mazda) теж вдалися до такого кроку: 5-дверний хетч зробили більшим за “тридверку“. Колісна база залишилася стандартною, але була розтягнута корма і зменшено кут нахилу багажної ляди – п’ятих дверей.

На фото – рання, ще радянська версія “п’ятидверки”, яку потім назвали “Дана”

Місткий кузов п’ятидверної “Таврії” став схожим на універсал, але за канонами 1980-х років для статусу універсалу автомобілю бракувало довгого заднього звису і вертикальної ляди. Між тим, у 1994 році цю машину запустили у виробництво як універсал ЗАЗ-1105 “Дана“ (1994 – 1997 рр.).

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Фургон

Насправді не такий вже це і фургон, але саме так називалась ця машина в момент її народження – в 1988 р. Варіант, доволі поширений і в нинішній Європі: звичайний хетчбек без заднього сидіння і з глухими задніми вікнами. Цілком оригінальне рішення – збільшення вантажного відсіку внаслідок “роздутої“ ляди.

Добре відома нам “Таврія” зі збільшеним за рахунок ляди багажником, виявляється, була створена ще до літа 1988 року

Проте, були варіанти як без заднього сидіння, так і з ним. Вантажопідйомність заявлялася на рівні 290 кг. Ідею зберегли на майбутнє, вже на початку 1990-х цю машину запустили в серію з індексом ЗАЗ-11024. Більшість машин були випущені не з глухими боковинами, а зі скляними вікнами.

Седан

Нічого, що маленький, зате має окремий та довгий багажник і затишний салон. Ця модель майже відразу отримала індекс ЗАЗ-1103, це був найбільший автомобіль у тодішньому сімействі “Таврії“, адже задній звис у нього був навіть більше, аніж у “п’ятидверки“ ЗАЗ-1105, яка потім стала “Даною“.

Для “Таврії” готували модифікацію з кузовом седан, але на початку 1990-х його переробили на більш практичний ліфтбек

Ця модель збереглася у лінійці, хоча до 1994-го року її переробили на ліфтбек: проріз багажника збільшили аж до даху і замінили кришку багажника на велику ляду з вікном. Починаючи з 1995 р. цей автомобіль ми знаємо як “Славута“.

Мікровен

Про автомобілі вагонного компонування на базі “Таврії“ зберіглося найменше інформації. У 1992 році завод мав у планах аж дві таких моделі: мікроавтобус і такий собі універсал, як заявлялося, “підвищеної місткості“ з трьома рядами сидінь для сімох пасажирів. Причому мікроавтобус збиралися випускати по 30 – 50 тис. екземплярів на рік.

Ландо

Маємо попередити, що достеменних даних про рік виготовлення цієї версії ми не знайшли. Але найпростіший 1,1-літровий двигун з моноінжектором (!), базове торпедо та деякі інші характерні для радянського періоду ознаки говорять, що це була розробка кінця 1980-х – самого початку 1990-х. Ця модель мала заводський індекс, навіть два: спочатку ЗАЗ-110260, потім ЗАЗ-11025.

Повноцінного кабріолета у Запоріжжі зробити не змогли, але ландо з м’якою задньою частиною даху – запросто.

У “Таврії Ландо“ урізаний і допрацьований дах з підсиленим каркасом, невеликий багажник з оригінальною кришкою. Один з трьох випущених екземплярів “Таврії ландо“ (червоного кольору) експонується в музеї “Колеса історії“, який має незабаром відкритися у Києві.

Як бачимо, перспективна модельна лінійка ЗАЗу наприкінці 1980-х була багатою. Власне, на ЗАЗі створювали широку лінійку кузовів та модифікацій ще для задньомоторних “Запорожців“. Частина таких дизайнерських та конструкторських проєктів традиційно залишалися на папері або в пластиліні, хоча частина ідей таки втілювалася в металі. Проте справедливості ради треба сказати, що така ж практика побутувала у ХХ столітті в автомобільних КБ усього світу – з тією різницею, що в Європі та Америці це називалося концептами.

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