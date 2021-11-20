Унікальний автомобіль несподівано знайшовся у дніпровському музеї "Машини часу". Компактний ЗАЗ "Перспектива" був попередником "Таврії", і як будь-який дослідний автомобіль, він не мав дожити до наших днів.

Несподівано з’ясувалося, що технічний музей “Машини часу” у м. Дніпро має у своїх запасниках одну з найцікавіших машин в історії вітчизняного автопрому – дослідний зразок Запорізького автозаводу під назвою “Песпектива”.

Зображення реальних ЗАЗ “Перспектива” у такій версії кузову та оздоблення історикам автопрому раніше не зустрічалися

Це один з трьох схожих дослідних автомобілів, на яких конструктори й технологи ЗАЗу обкатували концепцію переднього приводу. Компоновка з передніми ведучими колесами на початок 1970-х років була новою для всього радянського автопрому, і ЗАЗ, який раніше випускав виключно задньомоторні машини, не був винятком.

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Компактний ЗАЗ “Перспектива” був створений у 1970-ті роки безпосередньо на Запорізькому автозаводі. Автомобілі цієї невеликої серії приблизно вкладалися у розміри майбутньої “Таврії”, мали також дослідний двигун МеМЗ і відповідну коробку передач. Назва народилася сама собою, адже у радянському автопромі та пресі всі моделі, які проєктувалися на майбутнє, називалися перспективними. Серед дослідних ЗАЗів – попередників “Таврії” були не лише хетчбеки, а і седани, адже цей тип кузова вважався тоді класичним.

Фото скульптурного макета саме тієї перспективи, яку зберігав у своїх запасниках музей “Машини часу”

Ці машини створювалися як носії агрегатів, для ходових випробувань. В салоні білого авто були сидіння від “Запорожця”, колеса були запозичені від “Жигулів”. Дизайнерські пошуки та ергономіка, схоже, відпрацьовувалися на інших зразках – певно, тому до нас майже не дійшли фото саме з цим варіантом “Перспектив”. І тим більше радісно, що до сьогодні зберігся сам автомобіль в натуральному вигляді.

“Перспектива”, яку має музей “Машини часу”, виконана саме в кузові седан. В дослідній серії, випущеній 1978 року, було всього три седани, вишневого, золотистого та білого кольорів. Саме цей, музейний білий екземпляр свого часу врятував для історії легендарна людина – заводський водій-випробувач Іван Павлович Кошкін.

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Наприкінці 1980-х він натрапив на покинуту білу “Перспективу” в ангарі з іншими “недобитими” експериментальними зразками. Машина була несправна, наказав довго жити її дослідний двигун МеМЗ. Випущений у 10 екземплярах високообертовий мотор, створений у Мелітополі спеціально для передньопривідних компактів майбутнього, був визнаний невдалим. Конструктори-мотористи взялися проєктувати новий – той МеМЗ-245, яким потім комплектували серійні “Таврії“, вийшов уже зовсім іншим.

Одна з більш ранніх версій майбутньої “Таврії” – ЗАЗ “Перспектива” перших дослідних серій

Іван Павлович Кошкін був авторитетною людиною на заводі (це він учив їздити “горбатого” і потім презентував його М.С. Хрущову в Кремлі). Хоча він і мав на той час новеньку “Таврію”, викупив списаний ходовий концепт за залишковою ціною. Потім він привів унікальну машину до ладу, встановивши інший двигун. До музею “Машини часу” біла “Перспектива” дісталася своїм ходом, тобто вона цілком справна. Але днями музей розпочав реставрацію свого унікального експоната – щоб через певний час зайняти своє місце в експозиції вже в ідеальному стані.

Пластилінові макети в натуральну величину дозволяли дизайнерам постійно змінювати зовнішність перспективних зразків

До речі, музей “Машини часу” на своїй сторінці в ФБ розпочав опитування, в який колір з трьох реально існуючих фарбувати ЗАЗ “Перспективу” після реставрації: охра золотиста, білий чи вишневий. Цікаво, що відтінок золотистого – якщо саме його оберуть шанувальники – музейні працівники будуть підбирати не навмання, а за реальним зразком: нам відомо, що крім цілої білої машини, в Дніпрі зберігається ще дещо цікаве…

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