Уникальный автомобиль неожиданно нашелся в днепровском музее "Машины времени". Компактный ЗАЗ "Перспектива" был предшественником "Таврии", и как любой исследуемый автомобиль, он не должен был дожить до наших дней.

Сегодня неожиданно выяснилось, что технический музей “Машины времени” в г. Днепр имеет в своих запасниках одну из самых интересных машин в истории отечественного автопрома – исследуемый образец Запорожского автозавода под названием “Песпектива”.

Изображение реальных ЗАЗ “Перспектива” в такой версии кузова и отделки историкам автопрома ранее не встречались

Это один из трех похожих исследуемых автомобилей, на которых конструкторы и технологи ЗАЗа обкатывали концепцию переднего привода. Компоновка с передними ведущими колесами на начало 1970-х годов была новой для всего советского автопрома, и ЗАЗ, который до того выпускал исключительно заднемоторные машины, не был исключением.

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Компактный ЗАЗ “Перспектива” был создан в 1970-е годы непосредственно на Запорожском автозаводе. Автомобили этой небольшой серии примерно укладывались в размеры будущей “Таврии”, имели также опытный двигатель МеМЗ и соответствующую коробку передач. Название родилось само собой, ведь в советском автопроме и прессе все модели, проектировавшиеся на будущее, назывались перспективными. Среди исследовательских ЗАЗов – предшественники “Таврии” были не только хэтчбеки, но и седаны, ведь этот тип кузова считался тогда классическим в стране (кстати, эта характерна для всего постсоветского пространства, приверженность отчасти содержится в Украине и до сих пор.)

Фото скульптурного макета именно той перспективы, которую хранил в своих запасниках музей “Машины времени”

Эти машины создавались как экземпляры – носители агрегатов, для ходовых испытаний. В салоне белого авто были сиденья от “Запорожца”, колеса были позаимствованы от “Жигулей”. Дизайнерские поиски и эргономика, похоже, отрабатывались на других образцах – вероятно, поэтому до нас почти не дошли фото именно с этим вариантом “Перспектив”. И тем более отрадно, что до сих пор сохранился сам автомобиль в натуральном виде.

"Перспектива“, которую имеет музей ”Машины времени”, выполнена именно в кузове седан. В опытной серии, выпущенной в 1978 году, было всего три седана, вишневого, золотистого и белого цветов. Именно этот, музейный белый экземпляр в свое время спас для истории легендарный мужчина – Заводской водитель-испытатель Иван Павлович Кошкин.

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В конце 1980-х он наткнулся на заброшенную белую “Перспективу” в ангаре с другими “недобитыми” экспериментальными образцами. Машина была неисправна, приказал долго жить ее опытный двигатель МеМЗ. Выпущен в 10-ти экземплярах высокооборотистый мотор, созданный в Мелитополе специально для переднеприводных компактов будущего, был признан неудачным. Конструкторы-мотористы принялись проектировать новый – тот МеМЗ-245, которым потом комплектовали серийные “Таврии“, вышел уже совсем другим.

Одна из более ранних версий будущей “Таврии” ЗАЗ “Перспектива” первых исследуемых серий

Иван Павлович Кошкин, будучи авторитетным человеком на заводе (это он учил ездить “горбатого” и потом презентовал его Н.С. Хрущеву в Кремле), хоть и имел к тому времени новенькую “Таврию”, выкупил списанный ходовой концепт по остаточной цене. Затем он привел уникальную машину в порядок, установив другой двигатель. До музея "Машины времени" белая "Перспектива" добралась своим ходом, то есть она вполне исправна. Но на днях музей начал реставрацию своего уникального экспоната – чтобы через определенное время он мог занять свое место в экспозиции уже в идеальном состоянии.

Пластилиновые макеты в натуральную величину позволяли дизайнерам постоянно менять внешность перспективных образцов

Кстати, музей “Машины времени” на своей странице в ФБ начал опрос, в какой цвет из трех реально существующих красить ЗАЗ “Перспективу” после реставрации: охра золотистая, белый или вишневый. Интересно, что оттенок золотистого – если именно его выберут поклонники – музейные работники будут подбирать не наугад, а по реальному образцу: нам известно, что кроме целой белой машины, в Днепре хранится еще кое-что интересное…

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