Кажется, о нашей “Таврии” мы знаем все – и родословную, и слабые места, и преимущества, и цены. Но существовали разновидности "Таврии", о которых мало кто знает...

Первые прикидки перспективной переднеприводной модели в Запорожье начали делать еще в конце 1960-х, когда стало понятно, что такая компоновка вытесняет задний привод на массовых малолитражках. В общей сложности автомобиль был готов через десять лет, но вместо того, чтобы стать на конвейер ему пришлось стоять… в очереди – на финансирование производства. Ведь своих ресурсов у ЗАЗ не было, а многомиллионные инвестиции заводы тогда получали “сверху” – от своих министерств.

“Таврия” как новая базовая модель Запорожского автозавода стала основой для целой линейки моделей, среди которых оказалось несколько удачных

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За эти годы проект будущей “Таврии” – вполне актуальный как для своего времени – старел, его совершенствовали, пытаясь удержать в фарватере мейнстрима. О том, какой ценой это удалось, можно написать отдельную статью, но сегодня нам интересно другое.

Модификация “Таврии” с правым рулем была спроектирована на первом этапе работы над новой модельной гаммой ЗАЗ

Несмотря на задержку с запуском в серию, конструкторы Запорожского автозавода не только продолжали усовершенствовать будущую новинку, но и работали над расширением модельной гаммы. И вот какими проектами они наполнили свой портфель.

Четырехдверный хэтчбек

Запорожские маркетологи понимали, что трехдверный автомобиль не будет иметь абсолютного успеха в стране, которая всегда презирала “Запорожцы” именно за малое количество дверей. Переделать “Таврию” в “пятидверку”, похоже, было недешево, а приближение цены к тольятинским “восьмеркам” и “девяткам” было уже опасным – при похожем ценнике покупатель выбрал бы “Самару”.

В четырехдверной версии “Таврии” должны были быть две двери на правом борту и одна большая – на левом. Четвертая дверь – крышка багажника осталась на месте

Поэтому более комфортному хэтчбеку решили дать четыре двери – три пассажирских и одну багажную. То есть справа прорезали две дверцы, а на левом борту оставили одну – широкую, “таврическую”. Этот интересный проект не получил продолжения.

Пятидверный хэтчбек

Но полноценный пятидверный хэтч советские конструкторы ЗАЗ тоже спроектировали. Позже некоторые другие автопроизводители (вспомните хотя бы Mazda) тоже прибегли к такому шагу: 5-дверный хэтч сделали больше “трехдверки”. Колесная база осталась стандартной, но была вытянута корма и уменьшен угол наклона багажной крышки – пятой двери.

На фото – ранняя, еще советская версия “пятидверки”, которую потом назвали “Дана”, присвоив ей статус универсала

Вместительный кузов пятидверной “Таврии” стал похож на универсал, но по канонам 1980-х годов для статуса универсала автомобилю не хватало длинного заднего свеса и вертикальной ляды. Между тем, в 1994 году эту машину запустили в производство именно в качестве универсала ЗАЗ-1105 “Дана” (1994 – 1997 гг.).

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Фургон

Если по-честному, не такой уж это и фургон, но именно так называлась эта машина в момент ее рождения – 1988 год. Вариант довольно распространен и в нынешней Европе: обычный хэтчбек без заднего сиденья и с глухими задними окнами. А вот воистину оригинальное решение “зазовцев” – увеличение грузового отсека за счет “раздутой” ляды.

Хорошо известная нам Таврия с увеличенным багажником, оказывается, была создана еще к лету 1988 года

Однако были варианты как без заднего сиденья, так и с ним. Грузоподъемность заявлялась на уровне 290 кг. Идею сохранили на будущее, чтобы в начале 1990-х запустить эту машину в серию с индексом ЗАЗ-11024. Большинство машин было выпущено не с глухими боковинами, а со стеклянными окнами.

Седан

Ничего, что маленький, зато с отдельным длинным багажником и уютным салоном. Эта модель почти сразу получила индекс ЗАЗ-1103, это был самый большой автомобиль в тогдашнем семействе “Таврии”, ведь задний свес у него был даже больше, чем у “пятидверки” ЗАЗ-1105, которая затем стала “Даной”.

Для “Таврии” готовили модификацию с кузовом седан, но в начале 1990-х его переделали в более практичный лифтбек

Эта модель сохранилась в линейке, хотя до 1994 года ее переделали в лифтбек: проем багажника увеличили вплоть до крыши и заменили крышку багажника на большой люк с окном. Начиная с 1995 года этот автомобиль мы знаем как “Славута”.

Микровен

Об автомобилях вагонной компоновки на базе “Таврии” сохранилось меньше информации. В 1992 году завод имел в планах две такие модели: микроавтобус и эдакий универсал, как заявлялось, “повышенной вместимости” с тремя рядами сидений для семерых пассажиров. Причем, микроавтобус собирались выпускать по 30 – 50 тысяч экземпляров в год.

Ландо

Должны предупредить, что подлинных данных о годе изготовления этой версии мы не нашли. Но самый простой 1,1-литровый двигатель с моноинжектором (!), базовое торпедо и некоторые другие характерные для советского периода признаки говорят, что это разработка конца 1980-х – самого начала 1990-х. Эта модель имела заводской индекс, даже два: сначала ЗАЗ-110260, затем ЗАЗ-11025.

Полноценного кабриолета в Запорожье сделать не смогли, но ландо с мягкой задней частью крыши – запросто

В “Таврии Ландо” урезана и доработана крыша с усиленным каркасом, небольшой багажник с оригинальной крышкой. Один из трех выпущенных экземпляров “Таврии ландо” экспонируется в музее “Колеса истории”, который скоро должен открыться в Киеве.

Резюме Авто24

Как видим, перспективная модельная линейка ЗАЗ в конце 1980-х была богатой. Собственно, на ЗАЗ создавали широкую линейку кузовов и модификаций еще для заднемоторных “Запорожцев”. Половина таких дизайнерских и конструкторских проектов традиционно так и оставались на бумаге или в пластилине, хотя часть идей воплощалась в металл. Справедливости ради надо сказать, что такая же практика была в ХХ веке в автомобильных КБ всего мира – с той разницей, что в Европе и Америке такие автомобили назывались концептами.

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