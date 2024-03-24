Український дизайнер показав комп'ютерні малюнки автомобіля малого класу, стилем якого він надихався з української "Славути".

Український дизайнер Роман Прядко, який експериментує з реінкарнацією українських автомобілів, показав свої чергові роботи. Цього разу він намалював сучасні версії автомобіля “ЗАЗ Славута”, який випускався на Запорізькому автозаводі з 1999 по 2011 роки.

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Роман намалював кілька варіацій “Славути” 2024 року, в різних кузовах та виконаннях. При цьому він надихався оригінальною “Славутою” 1999 року.

Для того, щоб показати наступність своїх робіт, він розмістив реальну та перспективну “Славути” поряд. На них видно спільний силует моделей, а також рішення радіаторної решітки, яка в моделі 2024 року перекликається з малюнком головної оптики.

Задня частина “Нової Славути” також оформлена у відповідністю з оригіналом. Зокрема, має схожість кришка багажника, стали більш сучасними ліхтарі заднього виду. Водночас нижня частина бампера отримала чорну пластикову решітку, якої в справжньої “Славути” не було.

Завдяки “осучасненню” Slavuta 2024 набула більш престижного вигляду, і навіть схожість с Mercedes-Benz S-класу. У формі передніх ліхтарів дехто бачить схожість з Citroen C5 Aircross.

Малюнки збоку показують схожу форму кузова. Як відомо, у “Славути” це досить рідкісний кузов ліфтбек, коли автомобіль виглядає, наче седан, але задні двері відчиняються немов у хетчбека. Подібний тип кузова у сучасних авто підтримує лише Skoda зі своїми моделями Octavia та Superb.

Однак автор не став обмежуватись ліфтбеком та намалював версію універсала Slavuta Revial SW та навіть повнопривідного кросовера Slavuta Revial Jaal 4x4. Також існують комп’ютерні ілюстрації салону “Славути 2024”. Чи є у цих малюнків схожість зі “Славутою”, можете оцінити самі.

Роман Прядко наголошує, що його роботи жодним чином не стосуються будь-яких надій на відродження справжнього автомобіля ЗАЗ “Славута” на Запорізькому автозаводі. Це лише його власні фантазії на тему українських автомобілів сучасності чи майбутнього. “Я роблю дизайн-проєкти не для ЗАЗу, а пропоную публіці оцінити моє бачення оновленого стилю українського автопрому, – говорить Роман Прядко в коментарях до своїх робіт. – Ніякими сподіваннями на запуск такого авто у серійне виробництво, не живу”.

Нагадаємо, що Роман Прядко також малював реінкарнацію “горбатого” ЗАЗ-965