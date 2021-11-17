Аеродинамічна форма кузова, світлодіодна оптика, прості форми – ознаки дизайну наступника "Таврії Нови" від автодизайнера Романа Прядка.

Роман Прядко, який періодично створює комп'ютерні малюнки наступників українських автомобілів, виклав своє бачення рестайлінгової "Таврії Нови" ЗАЗ-1102.

Він частково зберіг стилістику моделі, кузов тридверний хетчбек, розміри та розташування основних агрегатів. Зокрема, масивний бампер, горизонтальний отвір у решітці радіатора, квадратні фари і навіть отвори колісних дисків. Загалом вийшла доволі правдоподібна версія, яка могла б випускатись, якби модель "дожила" до 2022 року.

До речі ЗАЗ не буде випускати китайський кросовер

Раніше Роман Прядко показав вид прототипу "Таврії" 2022 року ззаду, хоча з цього ракурсу спільного з попередником менше. Зокрема, нахил багажної дверки в оригінальної "Таврії" був більшим, а бампер складався з однієї деталі, а у Прядка – з двох. Втім, це лише фантазія дизайнера, яку активно обговорюють у соцмережах прихильники "Таврії".

А як вам такі малюнки Романа? Пишіть в коментарях.

Нагадаємо, що раніше Роман Прядко показав, як міг би сьогодні виглядати "горбатий" Запорожець.