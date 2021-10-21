Прес-служба Запорізького автозаводу спростувала фейкову інформацію, яку поширювали російські ЗМІ.

Днями мережу охопили фейкові новини з фотографіями нібито майбутнього кросовера ZAZ Odessa, який вже в наступному році мають випускати на Запорізькому автозаводі. Інформація була поширено низкою російських ЗМІ, а потім її підхопили в соцмережах та непрофесійних українських ЗМІ, які досі не навчились перевіряти інформацію.

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Фотографії, які ілюстрували цей фейк, створені за допомогою Фотошопу. В них на китайський кросовер Besturn T77 наліпили логотипи ЗАЗу – на радіаторну решітку та кермо. "Російський слід" також видавав фейкові українські номерні знаки АР, які належать окупованому Криму та в Україні майже не використовуються.

Пресс-служба корпорації "УкрАвто", яка володіє Запорізьким автозаводом, спростувала цей нібито-то витік інформації. "Ми не ведемо жодних перемовин з FAW Group і не плануємо запуск виробничого проєкту з використанням агрегатної бази моделей вищезгаданого автовиробника”, – йдеться у заяві корпорації.

На цей момент на конвеєрі Запорізького автомобілебудівного заводу ведеться великовузлове складання кількох моделей Lada, Renault та KIA.

Подібна "сенсація" – не перша з боку російських ЗМІ. Раніше ЗАЗу "сватали" інші моделі, створені таким же чином – за допомогою комп’ютерних програм. Наприклад, рендер ніби-то ретро-кросовера ЗАЗ Ченс (під таким ім’ям в Росії свого часу продавався ЗАЗ Сенс) опублікувало нещодавно видання “На автотрассе”.