Пресс-служба Запорожского автозавода опровергла фейковую информацию, которую распространяли российские СМИ.

На днях сеть охватили фейковые новости с фотографиями якобы будущего кроссовера ZAZ Odessa, который уже в следующем году должны выпускать на Запорожском автозаводе. Информация была распространена рядом российских СМИ, а затем ее подхватили в соцсетях и непрофессиональных украинских СМИ, которые до сих пор не научились проверять информацию.

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Фотографии, иллюстрировавшие этот фейк, созданы с помощью фотошопа. У них на китайский кроссовер Besturn T77 налепили логотипы ЗАЗа – на радиаторную решетку и руль. "Российский след" также выдавал фейковые украинские номерные знаки АР, которые принадлежат оккупированному Крыму и в Украине почти не используются.

Пресс-служба корпорации "УкрАвто", которая владеет Запорожским автозаводом, опровергла эту якобы утечку информации. ”Мы не ведем никаких переговоров с FAW Group и не планируем запуск производственного проекта с использованием агрегатной базы моделей вышеупомянутого автопроизводителя", – говорится в заявлении корпорации.

На данный момент на конвейере Запорожского автомобилестроительного завода ведется крупноузловая сборка нескольких моделей Lada, Renault и KIA.

Подобная "сенсация" – не первая со стороны российских СМИ. Ранее ЗАЗу "сватали" другие модели, созданные таким же образом – с помощью компьютерных программ. Например, рендер будто бы ретро-кроссовера ЗАЗ Ченс (под таким именем в России в свое время продавался ЗАЗ Сенс) опубликовало недавно издание "На автотрассе".