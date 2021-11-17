Аэродинамическая форма кузова, светодиодная оптика, простые формы – признаки дизайна преемника "Таврии Нова" от автодизайнера Романа Прядко.

Роман Прядко, периодически создающий компьютерные рисунки преемников украинских автомобилей, изложил свое видение рестайлинговой "Таврии Нова" ЗАЗ-1102.

Он частично сохранил стилистику модели, кузов – трехдверный хэтчбек, размеры и расположение основных агрегатов. В частности, массивный бампер, горизонтальное отверстие в радиаторной решетке, квадратные фары и даже отверстия колесных дисков. В общем, вышла довольно правдоподобная версия, которая могла бы выпускаться, если бы модель "дожила" до 2022 года.

Кстати, ЗАЗ не будет выпускать китайский кроссовер

Ранее Роман Прядко показал вид прототипа "Таврии" 2022 сзади, хотя с этого ракурса общего с предшественником меньше. В частности, наклон багажной дверки у оригинальной "Таврии" был больше, а бампер состоял из одной детали, а у Прядко – из двух. Впрочем, это лишь фантазия дизайнера, которую активно обсуждают в соцсетях поклонники "Таврии".

А как вам такие картинки Романа? Пишите в комментариях.

Напомним, что ранее Роман Прядко показал, как мог бы сегодня выглядеть “горбатый” Запорожец.