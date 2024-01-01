Украинцы создали самый быстрый автомобиль в Европе на 98-м бензине: видео

Команда Adrenaline Drive показала самый быстрый в Европе стритовый 1400-сильный Nissan GT-R, главной особенностью которого является его двигатель, работающий на обычном 98-м бензине. Создали его два известных украинских гонщика. Игорь является мастером спорта Украины по драйг-рейсингу, победителем чемпионата PRO UDRS 2018 и серебряным призером King of Europe 2012.

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В то же время Сергей является не менее титулованным пилотом, ведь 5 раз становился чемпионом Украины по драг-рейсингу, является победителем King of Europe 2012 и рекордсменом Украины в классе Street AWD. К тому же он также занимается настройкой блоков управления гоночных авто.

Владелец автомобиля, Игорь, поделился, что последний раз этот GT-R выезжал из гаража еще до 24 февраля 2022 года, ведь участвовал в чемпионате Украины по драг-рейсингу. Тогда машина потерпела поломки – не выдержал карданный вал.

Главной особенностью этого авто является не его бешеная мощность в 1400 л.с., а тот факт, что ее удалось достичь на обычном 98-октановом бензине с заправки. Как отметили гонщики, другие автомобили в этом классе или используют спирт, или были полностью переделаны с нуля и являются достаточно далекими от заводских моделей.

Все горючее, которым украинцы заправляются на заправках AMIC ENERGY – самого высокого качества. Ведь оно производится на европейских нефтеперерабатывающих заводах (дизель, кроме того, привозят из США) и отвечает экологическим стандартам Евро 5. Ознакомиться с паспортами качества и посмотреть информацию о наличии топлива можно по ссылке. Рекламна інформація

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В то же время этот Nissan GT-R R35 Matador использует исключительно заводские агрегаты, которые были усилены или модифицированы. Например, оригинальный двигатель VR38DETT является одним из лучших вариантов для тюнинга, ведь позволяет достичь невероятного показателя мощности простой заменой шатунов и поршней.

Поэтому данный GT-R, фактически, является стритовой машиной, которую можно использовать как обычный автомобиль. Впрочем, она также может преодолеть 402 метра за 8,8 секунды. В то же время разгон до 100 км/ч, как и показатель 100-200 км/ч – составляет около 3 секунд.

Однако, владелец авто поделился, что пока достичь этих результатов будет трудно. Увеличение объема двигателя с 3,8 до 4,1 литра сыграло с пилотами злую шутку – это решение было ошибочным, ведь трансмиссия автомобиля не выдерживает такого крутящего момента. Игорь добавил, что команда вскоре переделает двигатель и вернет его к прошлым спецификациям, с которыми GT-R и установил рекорд в своем классе.

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К слову, тормоза автомобиля также были модифицированы – вместо стандартных железных тормозных дисков были установлены карбоновые от Chevrolet Corvette. Однако это было сделано по большей части для снижения веса, ведь заводской автомобиль весит более 1,8 тонны, что многовато для драг-рейсинга. По той же причине был заменен капот, багажник и сиденья.

Кроме сверхмощного Nissan, Игорь и Сергей являются авторами и владельцам драгстера класса ProMod под названием "Характерник", мощностью в 4000 лошадиных сил. Подробнее об этом проекте читайте в нашем материале.

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